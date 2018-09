21 podań i gol. City czarowało, rywale się przyglądali





Guardiola chce jeszcze bardziej ulepszyć City

Manchester City spacerkiem awansował do czwartej rundy Pucharu Ligi Angielskiej po zwycięstwie z trzecioligowym Oxfordem 3:0. Najwięcej mówi się o trzecim golu dla ekipy Pepa Guardioli. To był majstersztyk.

Na spotkanie z trzecioligowcem hiszpański menedżer The Citizens postanowił dać odpocząć kilku zawodnikom, desygnując do gry nieco rezerwowy skład. Od początku zagrali więc Arijanet Murić, Oleksandr Zinczenko, Phil Foden czy Brahim Diaz. Przyjezdni nie mieli jednak problemu z przedarciem się przez obronę rywali. W 36. minucie prowadzenie dał im Gabriel Jesus, a w drugiej części podwyższył je Riyad Mahrez.

Wyższa uczelnia

Warto było jednak czekać na trzeciego gola City w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Zanim Foden (najlepszy piłkarz meczu) umieścił piłkę w siatce, ekipa Guardioli wymieniła między sobą 21 podań. W akcji, która trwała ponad minutę, brali udział w zasadzie wszyscy zawodnicy, łącznie z bramkarzem. Piłkarze Oxfordu tylko się bezradnie przyglądali.

Manchester City plays 21 passes before Phil Foden scores the third goal

With this great performance Foden underlining his big talent

Love watching that kind of football !!#ManCity#CarabaoCup#OXFMNCpic.twitter.com/P3xeNnCFvv — Julius Riemann (@julius_riemann) September 25, 2018

To była inna, wyższa uczelnia kierowana w końcu przez mistrza tego stylu gry. Guadiola przecież czy to w Bayernie, czy zwłaszcza w Barcelonie preferował grę głównie atakiem pozycyjnym.

Foden, trafiając do siatki został pierwszym piłkarzem City urodzonym w 2000 roku, który zdobył bramkę. W dniu meczu miał 18 lat i 120 dni.

Wyniki wtorkowych spotkań III rundy Carabao Cup:

Bournemouth - Blackburn Rovers 3:2

Blackpool - Queens Park Rangers 2:0

Burton Albion - Burnley 2:1

Millwall - Fulham 1:3

Oxford United - Manchester City 0:3

Preston North End - Middlesbrough 2:2, karne 3:4

Wolverhampton - Leicester City 0:0, karne 1:3

Wycombe Wanderers - Norwich City 3:4

Manchester United - Derby County 2:2, karne 7:8

West Bromwich Albion - Crystal Palace 0:3