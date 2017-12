Wyjazdowa seria Napoli trwa. Nowy rok przywita jako lider





Foto: EPA/ALBANO ANGILLETTA | Video: EPA Napoli przywita rok na pierwszym miejscu

Nie jest łatwo dobrać się do skóry piłkarzom Napoli w tym sezonie. Zwłaszcza na obcych stadionach. Ekipa Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika nie przegrała na wyjeździe w Serie A już 22. meczu z rzędu. W piątek pokonała Crotone 1:0 i rok zakończy na pozycji lidera.

W przeszłości zimowa przerwa w Serie A rozpoczynała się przed Bożym Narodzeniem i trwała do 6 stycznia. W tym sezonie pauza potrwa od 7 do 20 stycznia. To oznacza, że we Włoszech, na wzór ligi angielskiej, nie będzie przerwy świąteczno-noworocznej.

- Nigdy wcześniej nie grałem w okresie świątecznym. Jednak to niewiele dla nas zmienia, ponieważ bez względu na okoliczności damy z siebie wszystko, aby wygrać. Do tej pory osiągnęliśmy fantastyczne wyniki, ale musimy się skupić na rywalizacji z Crotone - powiedział brazylijski pomocnik Napoli Allan.

Spokojni

Zwycięstwo jego zespołowi w piątkowym starciu 19. kolejki zapewniało zakończenie roku na pierwszym miejscu oraz status bycia niepokonanym na wyjeździe w meczu ligowym w całym 2017! (ostatnia przegrana w październiku 2016 roku).

Jak na lidera przystało, zespół Maurizio Sarri podszedł do meczu skoncentrowany, robiąc wszystko, aby tak się właśnie stało. I na pierwsze efekty nie trzeba było długo czekać, bo siedemnaście minut. Ładną, zespołową akcję gości wykończył płaskim strzałem Marek Hamsik.

Źródło: EPA/ALBANO ANGILLETTA Koledzy gratulują Hamsikowi

Wydawało się, że worek z bramkami rozwiąże się na dobre. Jeszcze w pierwszej części po jednej znakomitej okazji mieli Jose Callejon i Lorenzo Insigne. W pierwszym przypadku jednak na rzut rożny wybił piłkę obrońca Federico Ceccherini, a w drugim nad poprzeczkę bramkarz Alex Cordaz. Jako że gospodarze nie zdołali wykreować sobie żadnej okazji pod bramką Pepe Reiny, do przerwy więc wynik nie uległ już zmianie. Pojedynek Polaków w Serie A. Hamsik wyprzedził Maradonę Aż trzech Polaków... czytaj dalej »

Przebudzenie

Siedemnasty klub Serie A przebudził się na początku drugiej części. Z ponad dwudziestu metrów strzelał Adrian Stoian. Minimalnie obok prawego słupka. Goście zauważyli, że by uspokoić mecz, potrzebują strzelić jeszcze jednego gola. I znów próbowała wspomniana dwójka. Insigne trafił tym razem w poprzeczkę, a chwilę potem Cordaz fantastycznie zatrzymał uderzenie Callejona.

W 67. minucie na murawie w końcu zameldował się Zieliński, zmieniając Insigne. Błysnął kilkoma dryblingami, gola jednak nie strzelił, tak jak już żaden z piłkarzy biegających po boisku, choć świetne okazje mieli jeszcze jego koledzy: Amadou Diawara i Callejon. Starał się też jak mógł czekający na bramkę od 29 października Dries Mertens, ale wciąż bez przełamania. Cieszyć go może jednak przede wszystkim wygrana.

W sobotę swój mecz tej kolejki rozegra Juventus. Jeśli wygra z Veroną, jego strata do drużyny z Kampanii wciąż będzie wynosiła tylko punkt.