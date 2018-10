Kuriozalna pomyłka w Niemczech. "Najdziwniejszy gol w sezonie"





O Bochum było głośno już w tamtym sezonie

Miał być długi wykop piłki przez bramkarza, a wyszła kuriozalna asysta. O trafieniu z meczu drugiej Bundesligi pomiędzy VfL Bochum i SSV Jahn Regensburg jeszcze długo będzie się mówić. Skończył się remisem 3:3.

"To chyba najdziwniejszy gol w tym sezonie w drugiej lidze" - piszą niemieccy dziennikarze. I nie ma się co dziwić. Do zdarzenia doszło w 54. minucie meczu w Bochum przy stanie 1:1. Bramkarz przyjezdnych Philipp Pentke, który stał kilkanaście metrów przed swoim polem karnym, chciał posłać dalekie podanie.

Zrobił to jednak tak niefortunnie, że trafił w plecy stojącego nieopodal zawodnika gospodarzy Lee Chung-yonga i piłka poleciała w odwrotnym kierunku. Z tego faux pas skorzystał klubowy kolega Lee - Lukas Hinterseer, który przejął futbolówkę w polu karnym i spokojnie trafił do pustej bramki. Gospodarze w ten sposób wyszli na prowadzenie, a Koreańczyk zaliczył drugą asystę tym spotkaniu. Tym razem nietypową. Gol kuriozum!



„O RANY, CO ZA KURIOZALNY GOL!”



„O RANY, CO ZA KURIOZALNY GOL!"

Dlaczego warto oglądać Bundesligę 2? Dla takich sytuacji!

VAR uchroniłby przed kompromitacją

Co ciekawe, bramka nie powinna być uznana, ponieważ w momencie "podania" Hinterseer był na pozycji spalonej. Gospodarzy uchronił brak VAR-u w drugiej Bundeslidze. W mediach społecznościowych internauci i tak mieli pole do popisu: "Piękna współpraca Lee i Hinterseera", "Co za skarb z tego Pentkego".



Faktem jest, że kuriozalna bramka zwycięstwa ekipie z Bochum nie dała. I to pomimo faktu, że od 65. minuty gospodarze prowadzili już 3:1. Bramka też nietypowa. Tym razem fatalny błąd w wyprowadzeniu piłki popełnił obrońca Regensburga Asger Sorensen. Zabrał mu ją Lee, który zaliczył trzecią asystę, a Hintereseer drugiego gola.



Goście nie zrazili się pomyłkami i niewykorzystanym rzutem karnym w 69. minucie. Kontaktową bramkę zdobyli w 77. minucie, a dającą remis 3:3 w trzeciej minucie doliczonego czasu. W tabeli drugiej ligi niemieckiej po jedenastu kolejkach Bochum jest siódme, Regensurg dziewiąty.