Magiczna data. Tego dnia lepiej nie grać z Polakami





»

Co łączy pamiętne zwycięstwa z Portugalią, Irlandią i tym historycznym z Niemcami? 11 października to najszczęśliwsza data dla reprezentacji Polski w XXI wieku. Tego dnia zagramy też z mistrzami Europy.

Portugalia silna i bez Ronaldo. Boniek: nie żyjmy mitami - Liga Narodów... czytaj dalej » Przez lata najważniejszą datą dla polskich kibiców był 17 października. Tego dnia w 1973 roku Polacy pod wodzą trenera Kazimierza Górskiego zremisowali na Wembley z Anglią 1:1. To był zwycięski remis, bo dał nam awans do mistrzostw świata.

W nowym stuleciu w polskiej piłce rządzi 11 października. Polscy piłkarze tego dnia stracili punkty tylko raz (na osiem spotkań). Było to w 2013 roku, gdy selekcjonerem był Waldemar Fornalik. Wówczas Biało-Czerwoni przegrali na wyjeździe z Ukrainą 0:1, tracąc definitywnie szanse awansu do mistrzostw świata w Brazylii.

Bardziej chcemy pamiętać wygrane. Sport.tvn24.pl przybliża te najbardziej pamiętne.

2006, POLSKA - PORTUGALIA 2:1

Chorzów, Kocioł Czarownic. Z jednej strony wchodzący do wielkiej piłki Cristiano Ronaldo, z drugiej Paweł Golański i Grzegorz Bronowicki. Nieprzypadkowo akurat wspomina się tych dwóch. Portugalski brylant przy nich był bezradny. To był w ogóle koncert gry Biało-Czerwonych, którymi dowodził z ławki Leo Beenhakker. Na bohatera spotkania na Stadionie Śląskim wyrósł Euzebiusz Smolarek, autor dwóch goli. Portugalczycy uratowali honor dopiero w samej końcówce. To zwycięstwo było milowym krokiem Polski w kontekście awansu na Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii.

Oglądaj Wideo: tvn24 Golański zatrzymał Ronaldo. "Skrobany po nogach traci pewność siebie"

2008, POLSKA - CZECHY 2:1

Znów ten sam stadion i znów ten sam wynik. Na ławce trenerskiej wciąż zasiadał Holender, a Biało-Czerwoni zwyciężyli po bramkach Pawła Brożka i Jakuba Błaszczykowskiego. Imponujący wynik na początek zmagań w grupie, ale później było znacznie gorzej. Polska do mundialu w RPA się nie dostała.

2014, POLSKA - NIEMCY 2:0



Historia napisała się na naszych oczach. Ówcześni mistrzowie świata przyjechali do Warszawy nieco osłabieni, ale i tak byli faworytem. Adam Nawałka znakomicie odrobił jednak lekcję. Chociaż Niemcy atakowali, bramki zdobywała nasza drużyna, a konkretnie Arkadiusz Milik i Sebastian Mila. Wynik poszedł w świat, Stadion Narodowy stał się domem kadry, radości kibiców nie było końca... To jak na razie jedyne w historii zwycięstwo Polaków z niemiecką reprezentacją. Źródło: Shutterstock 11.10.2014 - historyczna data w polskim futbolu

2015, POLSKA - IRLANDIA 2:1

Polacy dobrze rozpoczęli eliminacje do mistrzostw Europy i dobrze też je zakończyli. Zwieńczeniem był mecz z Irlandią - trzeba było go wygrać, żeby świętować awans. Efekt? 2:1 po bramkach Grzegorza Krychowiaka i Roberta Lewandowskiego. W kraju euforia: jedziemy do Francji.

2016, POLSKA - ARMENIA 2:1

Potrzebne były trzy punkty, by już na samym początku nie wykoleić się na drodze do mundialu w Rosji. Tymczasem Polacy długo się męczyli i remisowali z rywalami grającymi przez większość spotkania w dziesiątkę. Niedoceniani goście stawiali opór prawie do ostatnich sekund, w doliczonym czasie gry mieli jeszcze wyborną sytuację, ale ostatecznie po golu Roberta Lewandowskiego wygraliśmy 2:1. Trzy punkty okazały się bardzo istotne w walce o przepustki na rosyjski mundial.

Powtórka?

W czwartek wieczorem, w szczęśliwym dniu, rywalem będzie Portugalia w spotkaniu Ligi Narodów. Wprawdzie goście wystąpią m.in. bez Cristiano Ronaldo, a ranga rozgrywek jest niezbyt wysoka, ale przeciwnik to przecież aktualny mistrz Europy.



Piłkarze Jerzego Brzęczka będą chcieli zrewanżować się za porażkę w rzutach karnych w ćwierćfinale Euro 2016. Okazja znakomita, bo kiedy, jeśli nie 11 października?

Zawodników zagrzewa do boju były bramkarz reprezentacji Wojciech Kowalewski, który w 2006 roku powstrzymał Ronaldo i spółkę. "12 lat temu wielu w nas nie wierzyło, dziś wielu na was liczy. Październik, Stadion Śląski, Portugalia....będzie gorąco! Powodzenia Panowie!" - napisał na Twitterze.



12 lat temu wielu w nas nie wierzyło, dziś wielu na was liczy. Październik, Stadion Śląski, Portugalia....będzie gorąco! Powodzenia Panowie! #polpor#łączynaspiłka#matchdayhttps://t.co/DLRJtNqbeJ — Wojciech Kowalewski (@Kowalewski_Woj) October 11, 2018





Mecze Polski z 11 października 11.10.2016 Polska - Armenia (el. MŚ)

2:1 11.10.2015 Polska - Irlandia (el. ME)

2:1 11.10.2014

Polska - Niemcy (el. ME)

2:0 11.10.2013 Ukraina - Polska (el. MŚ)

1:0 11.10.2011 Białoruś - Polska (towarzyski)

0:2 11.10.2008 Polska - Czechy (El. MŚ) 2:1 11.10.2006 Polska - Portugalia (el. ME)

2:1 11.10.2003 Węgry - Polska (el. ME) 1:2