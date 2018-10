Grad goli, kuriozalny samobój beniaminka. Jest nowy lider ekstraklasy





Foto: PAP/Jan Karwowski | Video: PAP Emocji w Legnicy nie brakowało

Mecz inaugurujący 11. kolejkę ekstraklasy przyniósł dużo emocji zwłaszcza w pierwszej połowie. W Legnicy kibice zobaczyli cztery gole i remis beniaminka Miedzi z Piastem Gliwice.

Obie drużyny podchodziły do meczu w odmiennych nastrojach. Miedź po wyjazdowej porażce z Lechem, który według trenera Dominika Nowaka był najgorszym występem jego podopiecznych w tym sezonie, a Piast po wygranej w śląskich derbach z Górnikiem Zabrze.



Beniaminek na zwycięstwo w ekstraklasie czekał od 2 września. Wówczas wygrał z Zagłębiem Lubin. - Musimy wrócić do Miedzi agresywnej, zdecydowanej, takiej, jaka było we wcześniejszych spotkaniach - podkreślił trener.

Wystrzelali się

Jego zawodnicy wzięli sobie te słowa do serca, bo zaczęli z przytupem. Była agresja, było zdecydowanie. Już w 8. minucie kontrę Miedzi efektownie wykończył były piłkarz Piastunek Mateusz Szczepaniak.

Źródło: PAP/Jan Karwowski Koledzy gratulują Szczepaniakowi

Gospodarze długo nie cieszyli się jednak z prowadzenia. Jeszcze przed upływem 20. minuty Piast wyrównał. Dośrodkował Gerard Badia, głowę dołożył Michal Papadopulos. Goście zaczęli dominować, bramkarz Miedzi Łukasz Sapela dwoił się i troił. W 41. minucie minął się jednak z piłką dośrodkowaną przez Mikkela Kirkeskova, a do własnej bramki niefortunnie skierował ją Artur Pikk. To było istne kuriozum.

Gospodarzy nie podłamała utrata gola. Jeszcze przed przerwą chcieli doprowadzić do wyrównania. Udało się w pierwszej minucie doliczonego czasu. Tym razem zawinił Kirkeskov, do piłki dopadł Fabian Piasecki, a bramkarz gliwiczan Jakub Szmatuła był bez szans. 2:2 po pierwszej połowie.

Źródło: PAP/Jan Karwowski Papadopulos strzelił jednego z gola dla Piasta

Kibice liczyli na jeszcze więcej po przerwie. I owszem, emocji nie brakowało, świetnych interwencji też nie - brylował Sapela, nawet gol był, ale nieuznany. W 58. minucie do siatki dla Miedzi trafił Henrik Ojamaa, jednak sędzia uznał, że przy strzale Fin faulował Kirkeskova. Skończyło się remisem. Oznacza on, że przynajmniej do sobotnich meczów ekstraklasy Piast będzie nowym liderem ekstraklasy. Miedź jest dziesiąta.



Miedź Legnica – Piast Gliwice 2:2 (2:2)

Mateusz Szczepaniak (5), Fabian Piasecki (45+1) - Michal Papadopulos (18), 1:2 Artur Pikk (41-samobójcza)

Żółta kartka - Miedź: Fran Cruz. Piast: Patryk Dziczek, Mikkel Kirkeskow.

Sędzia: Dominik Sulikowski (Gdańsk). Widzów: 5 223.

Miedź: Łukasz Sapela - Paweł Zieliński (20. Grzegorz Bartczak), Tomislav Bozic, Kornel Osyra, Artur Pikk - Henrik Ojamaa (60. Wojciech Łobodziński), Borja Fernandez, Fran Cruz, Mateusz Szczepaniak (79. Juan Camara), Fabian Piasecki – Petteri Forsell.

Piast: Jakub Szmatuła - Marcin Pietrowski (90+4. Martin Konczkowski), Jakub Czerwiński, Aleksandar Sedlar, Mikkel Kirkeskov - Mateusz Mak (68. Aleksander Jagiełło), Patryk Dziczek, Tomasz Jodłowiec, Jorge Felix (79. Tom Hateley), Gerard Badia - Michal Papadopulos.