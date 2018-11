VAR pod koniec dogrywki. Jagiellonia się uratowała





Aż 126 minut potrzebowała Jagiellonia Białystok, by pokonać ostatni w 1. lidze GKS Katowice i zapewnić sobie awans do 1/8 finału Pucharu Polski. Odpadła za to Cracovia, która przegrała z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza 0:2.

Jaga, która jest wiceliderem ekstraklasy, była zdecydowanym faworytem. W Katowicach goście mieli przewagę, ale albo byli nieskuteczni, albo na ich drodze stawał świetnie dysponowany bramkarz Krzysztof Baran.

Nie symulował

Szalony mecz. Trzy razy VAR, karne i awans Legii Mierne 90 minut,... czytaj dalej » Rozstrzygnięcie padło dopiero w szóstej doliczonej do dogrywki minucie gry. Wówczas to Wojciech Lisowski faulował w polu karnym Karola Świderskiego. Sędzia początkowo ukarał zawodnika gości żółtą kartką za symulowanie faulu, jednak po analizie wideo podyktował jedenastkę dla przyjezdnych. Rzut karny wykorzystał Guilherme.



- Nie mogę mieć do swoich piłkarzy pretensji o grę - powiedział trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot. - Mieliśmy dużo sytuacji podbramkowych, ale brakowało nam skuteczności. Świetny mecz rozegrał bramkarz rywali. Teraz musimy szybko zregenerować się przed kolejnym meczem ligowym – zakończył szkoleniowiec.



Największą niespodzianką rozgrywek jest awans do ćwierćfinału PP trzecioligowej Wisły Sandomierz, która pokonała po dogrywce pierwszoligowe Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:2.



Trzy mecze tej rundy zostaną jeszcze rozegrane 7 listopada. Wtedy zaprezentuje się m.in. obecny lider ekstraklasy Lechia Gdańsk, który zmierzy się w Rzeszowie z drugoligową Resovią.

Losowanie par 1/8 finału odbędzie się 8 listopada, a mecze tej fazy zaplanowano na 4-6 grudnia. Podobnie jak w poprzednim sezonie, spotkania rewanżowe są rozgrywane tylko w ćwierćfinale i półfinale.



Kolejna katastrofa Lecha. Tym razem w Pucharze Polski Raków Częstochowa... czytaj dalej » Wyniki i program 1/16 finału Pucharu Polski:



wtorek, 30 października

Huragan Morąg - Arka Gdynia 0:1 (0:0)

Bytovia Bytów - Śląsk Wrocław 0:3 (0:2)

Raków Częstochowa - Lech Poznań 1:0 (1:0)

Pogoń Siedlce - Chrobry Głogów 1:2 (0:2)

Piast Gliwice - Legia Warszawa 1:1 po dogr. (0:0), karne 4-2



środa, 31 października

Wisła Sandomierz - Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:2 po dogr. (1:0, 2:2)

Legionovia Legionowo - Górnik Zabrze 0:1 (0:1)

Polonia Środa Wielkopolska - Odra Opole 0:1 (0:0)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Cracovia Kraków 2:0 (1:0)

Wisła Puławy - Rozwój Katowice 0:1 (0:1)

Olimpia Grudziądz - Wisła Płock 2:7 (1:4)

GKS Bełchatów - Miedź Legnica 0:1 (0:0)

GKS Katowice - Jagiellonia Białystok 0:1 po dogr. (0:0)



środa, 7 listopada

Resovia Rzeszów - Lechia Gdańsk (godz. 13.00)

KP Starogard Gdański - Puszcza Niepołomice (13.00)

Wigry Suwałki - Stomil Olsztyn (18.00)