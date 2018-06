Jeden gol w Arłamowie. Kadrowicze po wewnętrznym sparingu





Piłkarze Adama Nawałka rozegrali w Arłamowie wewnętrzny sparing, mający pomóc selekcjonerowi w wyborze ostatecznej kadry na mundial. Czerwoni pokonali Białych 1:0 po bramce Grzegorza Krychowiaka z rzutu karnego.

To nie była zwykła gierka, dla wielu była ostatnią okazją, by przekonać do siebie Nawałkę. Zagrało wszystkich 32 zawodników, przebywających na zgrupowaniu. Przy wyborze ostatecznej kadry - w poniedziałek - selekcjoner skreśli dziewięciu z nich. Zgrupowanie potrwa do 7 czerwca.

2x40

Rozegrano dwie połowy po czterdzieści minut. Jedyną bramkę, z rzutu karnego, strzelił Krychowiak. Drugi karny został anulowany po użyciu systemu VAR.

Oba zespoły rozpoczęły spotkanie w ustawieniu z trójką obrońców, ale w trakcie meczu było dużo zmian i przechodzono do gry z czwórką defensorów.

Mecz był zamknięty dla mediów, ale według nieoficjalnych informacji skład zespołu w czerwonych koszulkach może sugerować, że ci piłkarze rozpoczną mecz z Senegalem – pierwszym rywalem Biało-Czerwonych na mundialu w Rosji.

Dziennikarz Tomasz Włodarczyk z "Przeglądu Sportowego" poinformował, że obie drużyny rozpoczęły spotkanie w następujących składach.

WYJŚCIOWE SKŁADY:



Biali:



Skorupski – Kędziora, Kamiński, Jędrzejczyk – Frankowski, Linetty, Mączyński, Kurzawa – Peszko, Wilczek, Kownacki.



Czerwoni:



Fabiański - Piszczek, Glik, Cionek - Błaszczykowski, Krychowiak, Zieliński, Rybus - Grosicki, Lewandowski, Milik .

Był VAR

Pierwotnie spotkanie miało zostać rozegrane w sobotę, a sędziować mieli Szymon Marciniak i Paweł Gil (VAR). Te plany storpedowała jednak nawałnica, jaka przeszła nad Arłamowem. Sędziowie wraz z liniowymi Pawłem Sokolnickim i Tomaszem Listkiewiczem opuścili Arłamów i w niedzielę wylecieli do Moskwy, gdzie będą przygotowywać się do mistrzostw świata.



Niedzielny mecz, który miał się rozpocząć o godz. 11, ale z powodu nasiąkniętego boiska został przesunięty o godzinę, poprowadził Tomasz Musiał. Asystentami liniowymi byli Łukasz Marek i Sebastian Mucha. Natomiast za obsługę systemu VAR odpowiedzialny był Marcin Borkowski, a jego asystentem Jacek Małyszek.

Plan przygotowań Polaków do mundialu Data Wydarzenie 21-26 maja Zgrupowanie regeneracyjne w Juracie 28 maja - 7 czerwca Zgrupowanie w Arłamowie 4 czerwca Ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata 2018 8 czerwca Mecz towarzyski Polska - Chile w Poznaniu 12 czerwca Mecz towarzyski Polska - Litwa w Warszawie 13 czerwca Wylot do bazy w Soczi 19 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Senegal (17.00, Moskwa) 24 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Kolumbia (20.00, Kazań) 28 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Japonia (16.00, Wołgograd)