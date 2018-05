"Czas na bitwę, Niebieski Samuraju!". Na mundial z hasłami jak na wojnę





»

Niektóre zagrzewają do walki, inne reklamują kraj pochodzenia. Kibice wybrali uczestnikom mistrzostw świata hasła, które znajdą się na autobusach reprezentacji. Są takie, które brzmią groźnie, nie brakuje też dziwnych.

Kibice wybrali hasło na autokar Polaków Hasło "Polska... czytaj dalej » To już tradycja. FIFA przed mistrzostwami świata zaprasza do głosowania kibiców. Ci mogą wybrać hasło widniejące na oficjalnych autokarach uczestników turnieju. Zadanie niby proste, choć może wzbudzać emocje. Bo nie chodzi tylko kilka słów dopingujących piłkarzy, często to także reklama kraju.

96 haseł

Fani podsyłali swoje propozycje, organizatorzy konkursu wybierali po trzy hasła, które później poddano pod głosowanie. Dla przykładu: polscy kibice wybierali między: "Miliony serc, jedno bicie", "Jeden kraj, jedna drużyna, jeden cel" i "Polska dawaj!". Zwyciężyło to ostatnie.



Było więc do wyboru 96 haseł. Kibice mogli głosować na stronie światowej federacji piłkarskiej od 26 kwietnia do 14 maja. W czwartek FIFA zaprezentowała zwycięskie slogany wszystkich uczestników rosyjskiego mundialu.



#WK2018 nieuws: WE HAVE OUR WINNERS



The 32 slogans to be emblazoned across the team buses, thanks to #BeThere with Hyundai_Global!



It also means 32 winning entrants will be going to Russia for the #WorldCup!



https://t.co/gdgY7CNIVmpic.twitter.com/F85WGQRDwr — WK 2018 Voetbal (@WK2018_Voetbal) 24 maja 2018





"Niemożliwe nie jest senegalskie"

I tak Rosjanie, gospodarze turnieju, wybrali "Grajmy z otwartym sercem". Niemcy, obrońcy trofeum, wytypowali "Napiszmy razem historię", a faworyci każdego mundialu Brazylijczycy - "Więcej niż pięć gwiazd, 200 milionów serc". Motyw z liczbą ludności pojawia się częściej, m.in. u Irańczyków ("80 milionów ludzi, 1 naród, 1 bicie serca") oraz u naszych grupowych rywali Kolumbijczyków ("Nadchodzi jedno marzenie, trzy kolory i 50 milionów serc").



Jakie hasła wybrali pozostali przeciwnicy Biało-Czerwonych w grupie H? Na japońskim autokarze będą słowa "Czas na bitwę, Niebieski Samuraju!", na senegalskim - "Niemożliwe nie jest senegalskie".



Debiutująca na mistrzostwach świata Islandia dorobiła się hasła "Spełnijmy nasze marzenia", a Panamczycy groźnie brzmiącego "Panama, siła dwóch mórz".

Mundial w Rosji potrwa od 14 czerwca do 15 lipca.

Hasła finalistów mundialu w Rosji Anglia "Poślij nas do zwycięstwa" Argentyna

"Razem dla marzeń" Arabia Saudyjska "Pustynni rycerze" Australia "Bądź odważny, bądź śmiały, Socceross w zieleni i złocie" Belgia "Czerwone Diabły na misji" Brazylia "Więcej niż pięć gwiazd, 200 milionów serc" Chorwacja "Mały kraj, duże marzenia" Dania "Razem tworzymy historię" Egipt "Kiedy mówisz Faraoni, świat musi wstać i słuchać" Francja

"Twoja siła, nasza pasja! Do przodu Les Bleus!" Hiszpania "Razem jesteśmy niezwyciężeni" Iran "80 milionów ludzi, 1 naród, 1 bicie serca" Islandia

"Spełnijmy nasze marzenia" Japonia

"Czas na bitwę, Niebieski Samuraju!" Kolumbia "Nadchodzi jedno marzenie, trzy kolory i 50 milionów serc" Kostaryka "Niemożliwe nie istnieje, kiedy gra cały kraj" Korea Południowa "Tygrysy Azji zawojują świat" Maroko "Lwy z Atlasu, duma Maroka" Meksyk "Stworzeni w Meksyku, stworzeni do zwycięstwa" Niemcy "Napiszmy razem historię" Nigeria "Skrzydła afrykańskiej dumy" Panama "Panama, siła dwóch mórz" Peru "Wracamy! 30 milionów Peruwiańczyków podróżuje tutaj" Polska "Polska dawaj!" Portugalia "Przeszłość to chwała, teraźniejszość to historia" Rosja "Grajmy z otwartym sercem" Senegal "Niemożliwe nie jest senegalskie" Serbia "Jedna drużyna, jedno marzenie - Serbia!" Szwajcaria "Cztery języki, jeden naród" Szwecja "Razem dla Szwecji" Tunezja "Rosjo, nadchodzą orły. Ramię w ramię kibice i piłkarze" Urugwaj "Słońce świeci w Rosji, niebo jest jasnoniebieskie"