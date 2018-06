Wybierz najlepszego piłkarza meczu z Litwą





Foto: PAP/Leszek Szymański | Video: tvn24 Polacy gotowi na mundial

Plan wypełnili w stu procentach - z Litwą wygrali wysoko, bo 4:0. Żaden z graczy nie odniósł kontuzji, a dodatkowo kilku z nich dało Adamowi Nawałce sporo do myślenie. W ostatnim sparingu reprezentacji Polski wyróżnili się gracze, którzy nie zawsze mają miejsce w podstawowym składzie. Zapraszamy do wybory najlepszego piłkarza starcia w Warszawie.

Zestawiając wyjściową drużynę selekcjoner zaskoczył. Nie ustawieniem, bo do systemu z trzema środkowymi obrońcami mieliśmy już okazję się przyzwyczaić, ale składem personalnym.

Dużo pozytywów

Chłodna analiza Nawałki. "Zadowolenie, ale bez euforii" - Cieszy progres... czytaj dalej » Od pierwszej minuty wybiegli m.in. Jacek Góralski, Bartosz Bereszyński czy Dawid Kownacki - piłkarze, których niewielu widzi w "jedenastce" na Senegal. Każdy z wymienionych za wtorkowy mecz może zapisać na swoim koncie większy lub mniejszy plus. Selekcjoner, choć tego nie przyzna, ma się z czego cieszyć. Do Rosji nie leci z tylko jedenastoma piłkarzami gotowymi do gry. Ma ich zdecydowanie więcej.

Z Litwą świetne występy zaliczyli też ci, którzy od lat stanowią o sile reprezentacji. Zapraszamy do wyboru najlepszego meczu z Litwą.

Robert Lewandowski

Kapitan. Jego statystyki z meczów reprezentacji w przeciągu ostatnich dwóch lat zwalają z nóg, a wtorkowy wieczór znów należał do niego. Był wszędzie, walczył i znów trafiał. Najpierw z wielkim spokojem wykończył świetną zespołową akcję, a później kolejny raz udowodnił, że rzuty wolne opanował do perfekcyji. 45 minut mu wystarczyło, mógł odpocząć, bo na mundial jest gotowy.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Lewandowski strzelił dwa gole Litwinom

Grzegorz Krychowiak

Jest coraz bliżej osiągnięcia formy, którą imponował podczas Euro 2016. Zaliczył kilka fantastycznych przerzutów, dużo było go odbiorze piłki, znów nie zabrakło walki. Mniej było za to nerwowych zagrań, które pojawiały się jeszcze w piątkowym meczu z Chile. Takiego Krychowiaka bardzo w Rosji potrzebujemy.

Źródło: Leszek Szymański / PAP Grzegorz Krychowiak i Modestas Vorobjovas

Bartosz Bereszyński

Pierwsza połowa na prawym wahadle, druga na lewej obronie. Wielkiej różnicy dla niego nie było. Zdecydowanie najlepszy mecz w koszulce reprezentacji. Biegał od jednego pola karnego do drugiego, a był przy tym bardzo efektywny. Wisienką na torcie fantastyczna asysta do Dawida Kownackiego, a decydujących podań mógł mieć nawet więcej. Bardzo przybliżył się do gry z Senegalem.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Bereszyński był aktywny i zaliczył asystę

Jacek Góralski

Skuteczni Polacy. Pogrom tuż przed mundialem Polacy zakończyli... czytaj dalej » Wojownik. W środku pola walczył za dwóch. Był agresywny (czasem aż za bardzo, bo zobaczył żółtą kartkę), ale próbował też gry do przodu, czego wcześniej nie widzieliśmy. W jego grze pojawiły się prostopadłe podania, a nawet strzały. O miejsce w składzie rywalizuje z Karolem Linettym i we wtorek zaliczył zdecydowanie lepszy mecz niż Karol z Chile. Tu też Nawałka ma o czym myśleć.

Dawid Kownacki

Ma 21 lat i zagrał dopiero drugi mecz w podstawowym składzie reprezentacji. O tremie nie było jednak mowy. Świetnie rozpoczął od kilku odbiorów i później tę dobrą grę kontynuował. Skończył z pierwszym gole dla kadry, a była szansa, żeby tych trafień było nawet więcej.

Źródło: Lukasz Szelag/REPORTER/East News Dawid Kownacki zaliczył debiutanckie trafienie

Już w środę Polacy ruszają do Rosji. Ich turniejową bazą będzie Soczi. To stamtąd będą latać na kolejne mecze grupy H, a później być może na spotkania fazy pucharowej. 19 czerwca zagramy w Moskwie z Senegalem, następnie 24 czerwca Polaków czeka mecz z Kolumbią w Kazaniu, a na koniec - 28 czerwca - polecą do Wołgogradu, gdzie ich rywalem będzie Japonia.

