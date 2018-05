Szczęsny: nie wszyscy są w tak wyjątkowej formie jak w 2016 roku





Wojciech Szczęsny w piątek wrócił do treningów na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Juracie. W rozmowie z reporterem TVN24 Adrianem Mielnikiem opowiedział między innymi o intensywnym i udanym sezonie w Juventusie, a także celach na mundial w Rosji. - Wygrać z Senegalem, a później już pójdzie - ocenił z uśmiechem.

Szczęsny przyznał, że przyjechał do Juraty z drobnymi problemami zdrowotnymi. Dlatego spokojne i regeneracyjne zgrupowanie bardzo mu odpowiada.

- Dopiero w piątek odbyłem pierwszy lekki trening i był to turniej w siatkonogę. Jest bardzo fajnie. Spędzamy czas z rodzinami, z dziećmi. Teraz relaksujemy się, by potem mieć głowy wyczyszczone i skupione na pracy przed mistrzostwami świata - powiedział bramkarz kadry.

Pierwsze mistrzostwo

Szczęsny pojedzie do Rosji po świetnym sezonie w Juventusie.

- Wygrałem Serie A i puchar Włoch, więc dużo więcej nie mogłem chcieć. To moje pierwsze mistrzostwo, a zatem wyjątkowe emocje. Podejrzewam, że byłem bardziej podekscytowany niż reszta zespołu, bo niektórzy z kolegów wygrali aż siedem tytułów z rzędu. Feta w Turynie była niesamowita. Ktoś mi rzucił polski szalik, który zawiesiłem na szyi. Radość trwała krótko, bo miałem dwa dni wolnego i zaraz trzeba się przygotowywać do mundialu - przypomniał.

Polak w drużynie Starej Damy był zmiennikiem słynnego Gianluigiego Buffona. I nie żałuje, że tak się stało.

- Jak bym miał jakiś strach, że będę siedział na ławce, to nie zmieniałbym klubu - przyznał. - Byłem przekonany, że to dobra decyzja i ten rok to potwierdził. Już samo trenowanie z Buffonem bardzo pomaga. Ale przede wszystkim zaimponowała mi osobowość i charyzma wielkiego kapitana, lidera zespołu. To, jak potrafi rozmawiać z kolegami - kiedy trzeba był liderem pozytywnym, a innym razem po prostu opieprzył. To było coś, z czym się w życiu nie spotkałem. Jest przykładem do naśladowania dla wszystkich bramkarzy. Będę musiał potwierdzić swoją wartość w przyszłym sezonie, kiedy czasu na boisku dostanę znacznie więcej - ocenił bramkarz Biało-Czerwonych.

"Udało mi się go wyczuć"

Szczęsny wrócił też do ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Realem Madryt. W rewanżowym meczu na Santiago Bernabeu musiał wejść na boisko w 93. minucie i spróbować obronić rzut karny Cristiano Ronaldo. Nie udało się, a do dalszej fazy rozgrywek awansowali Królewscy.

- Nie można przygotować się do takiego momentu, że wchodzisz na 30 sekund spotkania i najlepszy zawodnik na świecie strzela ci karnego - zauważył 28-latek. - Albo się uda, albo się nie uda. Udało mi się akurat go wyczuć, ale do strzału nawet mi nie było blisko. Duży zawód, bo to był wyjątkowy wieczór i ta 93. minuta zabrała nam radość z wygranej 3:1 na Bernabeu. Patrząc na dwumecz oni zasłużyli na awans. Tak samo jak na zwycięstwo w całej Lidze Mistrzów. Bardzo ciężko się z nimi gra - ocenił bramkarz. Zaznaczył, że w finale będzie kibicował Liverpoolowi, ale "szczerze wątpi", by ograł Królewskich.

"Pierwszy mecz najważniejszy"

Teraz dla Szczęsnego i reprezentacji Polski najważniejsze są mistrzostwa świata w Rosji. Rozmawiał już z kolegą z Juve Juanem Cuadrado o konfrontacji z Kolumbią.

- Ostatnie tygodnie nie grał ze względu na kontuzję. Więc mu powiedziałem, że jak by chciał drugi mecz ominąć, to też nie byłoby najgorzej - zażartował golkiper.

- Myślę, że w przygotowaniach przede wszystkim będziemy się skupiać na pierwszym spotkaniu MŚ. Jest to mecz z Senegalem, czyli z takim bezpośrednim naszym rywalem do wyjścia z grupy. Dlatego to mecz najważniejszy. Jeśli się dobrze przygotujemy i będziemy w dobrej dyspozycji, to damy sobie radę. A jakość rywali ma mniejsze znaczenie. Trzeba wygrać z Senegalem, a później już pójdzie - zapewnił.

Szczęsny ocenił też różnice pomiędzy aktualną reprezentacją Polski, a tą sprzed mistrzostw Europy w 2016 roku.

- Na pewno jesteśmy bardziej doświadczeni - zauważył. - A minusy? Podejrzewam, że nie wszyscy są w tak wyjątkowej formie, jak byli w 2016 roku. Tak jak Arek Milik, który jest po kontuzji. W ostatnich meczach w Napoli już wracał do wysokiej dyspozycji, ale jednak dużo sezonu stracił. To jednak bardzo drobny minus. Doświadczenie, ogranie i brak strachu w wielkiej imprezie ma dużo większe znaczenie niż forma, jaką prezentował dany zawodni w kwietniu. Najważniejsze mecze będą pod koniec czerwca i na początku lipca. Trzeba z formą tracić na ten okres - zakończył 33-krotny reprezentant kraju.

Plan przygotowań Polaków do mundialu Data Wydarzenie 21-26 maja Zgrupowanie regeneracyjne w Juracie 28 maja - 7 czerwca Zgrupowanie w Arłamowie 4 czerwca Ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata 2018 8 czerwca Mecz towarzyski Polska - Chile w Poznaniu 12 czerwca Mecz towarzyski Polska - Litwa w Warszawie 13 czerwca Wylot do bazy w Soczi 19 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Senegal (17.00, Moskwa) 24 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Kolumbia (20.00, Kazań) 28 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Japonia (16.00, Wołgograd)

