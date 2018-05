Francuzi na mundial bez kilku gwiazd. "Nie mogę uszczęśliwić wszystkich graczy"





Na 23-osobowej liście piłkarzy powołanych przez selekcjonera Francji Didiera Deschamps'a na zbliżający się mundial nie znalazło się wielu znanych zawodników. Z różnych względów do Rosji nie pojadą m.in.: Dimitri Payet, Karim Benzema, Anthony Martial, Alexandre Lacazette czy Kingsley Coman.

Po czwartkowych powołaniach we Francji dużo mówi się o zawodnikach, którzy nie znaleźli uznania w oczach selekcjonera Trójkolorowych. Trener Deschamps już na oficjalnej konferencji mocno tłumaczył swoją decyzję.

- To zawsze jest bardzo trudne. Musiałem wybrać z grona wielu piłkarzy, którzy mają duże umiejętności. Nie jestem w stanie zadowolić wszystkich graczy. Wybrałem 23 zawodników, którzy są w stanie stworzyć zgraną grupę. Nie wszyscy będą grali w meczach, ale mogą być ważną częścią drużyny - tłumaczył swoje wybory szkoleniowiec.

Poza składem

- Wiem, że będziecie o to pytać - zwrócił się Deschamps do dziennikarzy. - Ja już odpowiedziałem. Minęły dwa lata (od słynnej afery sekstaśmowej - od red.), a ja mam zaufanie do moich graczy. Wybieram dla dobra reprezentacji Francji - wyjaśnił wymijająco.

Lista graczy, którzy pojadą na MŚ tylko w przypadku kontuzji któregoś z podstawowych piłkarzy jest imponująca. Martial z Manchesteru United, Coman z Bayern Monachium, Lacazette z Arsenalu, Wissem Ben Yedder z Sevilli, Adrien Rabiot z Paris Saint-Germain, Moussa Sissoko z Tottenhamu, Kurt Zouma ze Stoke City... Oni nie mają powodów do zadowolenia.

Szkoda Payeta

Francuzi ubolewają też nad losem pomocnika Olympique Marsylia Dimitri Payeta, który przegrał z kontuzją mięśniową, której nabawił się w finale Ligi Europy z Atletico Madryt (0:3).

Payet w 47 spotkaniach marsylczyków strzelił 10 goli i zaliczył aż 24 asysty.

Gwiazdy w ofensywie

Największą gwiazdą reprezentacji Trójkolorowych jest najlepszy zawodnik Euro 2016 Antoin Griezmann. Napastnik Atletico strzelił w środowym finale LE w Lyonie dwa gole. Oprócz niego w poczynaniach ofensywnych Francji powinni też brylować Paul Pogba, Kylian Mbappe czy Olivier Giroud.

W Rosji Trójkolorowi zmierzą się w grupie C razem z Australią, Peru i Danią. Pierwszy mecz rozegrają 16 czerwca w Kazaniu z Australijczykami.



23-osobowa kadra Francji na MŚ:



Bramkarze: Alphone Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Olympique Marsylia)



Obrońcy: Lucas Hernandez (Atletico Madryt), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Benjamin Pavard (VfB Stuttgart), Benjamin Mendy (Manchester City), Djibril Sidibe (AS Monaco), Adil Rami (Olympique Marsylia), Samuel Umtiti (FC Barcelona), Raphael Varane (Real Madryt)



Pomocnicy: Blaise Matuidi (Juventus Turyn), N'Golo Kante (Chelsea Londyn), Steven N'Zonzi (Sevilla), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern Monachium)



Napastnicy: Olivier Giroud (Chelsea Londyn), Antoine Griezmann (Atletico Madryt), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Thomas Lemar (AS Monaco), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Florian Thauvin (Olympique Marsylia), Ousmane Dembele (Barcelona)

Lista rezerwowa:

Wissem Ben Yedder (Sevilla), Kingsley Coman (Bayern Monachium), Benoit Costil (Bordeaux), Alexandre Lacazette (Arsenal), Lucas Digne (Barcelona), Mathieu Debuchy (St Etienne), Anthony Martial (Manchester United), Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain), Mamadou Sakho (Crystal Palace), Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur), Kurt Zouma (Stoke City)