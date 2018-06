"Ci, którzy dowiedzą się o odrzuceniu, już się tego spodziewają"





W poniedziałek poznamy ostateczną kadrę na mundial. - Trener Nawałka załatwi to tak, że nikt nie będzie czuł się zawiedziony - powiedział Tomasz Kłos, który niespodziewanie znalazł się w gronie odrzuconych piłkarzy przez Pawła Janasa na mistrzostwa świata w 2006 roku.

W zgrupowaniu w Arłamowie bierze udział 32 zawodników, ale w poniedziałek o godzinie 14 nastąpi oficjalne ogłoszenie 23-osobowej kadry na mistrzostwa świata. W niedzielę w południe piłkarze reprezentacji Polski rozegrali wewnętrzny sparing. Ma on pomóc selekcjonerowi Adamowi Nawałce przy wyborze ostatecznej kadry. To oznacza, że do Rosji nie poleci dziewięciu piłkarzy, którzy obecnie przebywają na zgrupowaniu w Arłamowie. Rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski poinformował tylko na Twitterze, że Czerwoni pokonali Białych 1:0.



- Myślę, że trener Nawałka od kilku dni zna już swoją kadrę. Nie całą, ale w większości. Na pewno będą jakieś niespodzianki, ale nie na taką skalę jak w 2006 roku. W bramce jest walka o jedno miejsce. Mamy pięciu napastników, a pojedzie czterech albo trzech. Są zawodnicy, którzy byli mniej wykorzystywani w trakcie eliminacji i to oni są typowani do odpadnięcia – powiedział Kłos. Walczą o miejsce w kadrze. "Wszystko odbędzie się w uczciwej, twardej rywalizacji" Sezon klubowy to... czytaj dalej »

"Nikt nie będzie czuł się zawiedziony"

Były piłkarz reprezentacji Polski podkreślił, że poniedziałkowe ogłoszenie kadry nie powinno popsuć atmosfery w reprezentacji. - Trener Nawałka załatwi to tak, że nikt nie będzie czuł się zawiedziony. Ci, którzy dowiedzą się o odrzuceniu, pewnie już się tego spodziewają, więc nie powinno to popsuć atmosfery. Oczywiście odrzuceni będą czuć niedosyt, ale pamiętajmy, że po mundialu też jest życie. Mamy Ligę Narodów, a niektórzy po mistrzostwach świata mogą zakończyć karierę reprezentacyjną. To będzie szansa dla tych, którzy nie pojadą na mundial. To młodzi chłopcy, którzy mogą zaliczyć jeszcze kilka wielkich turniejów - tłumaczył Kłos.

12 lat temu sam był w podobnej sytuacji. Znalazł się bowiem w gronie piłkarzy, których Janas nie zabrał na mistrzostwa świata w Niemczech. Ówczesna decyzja wywołał wiele emocji, bo obok Kłosa znaleźli się m. in. Jerzy Dudek, Tomasz Frankowski i Tomasz Rząsa.



- To nieprzyjemne wspomnienie, ale było, minęło. Była wściekłość, zadra, ból. Pracowałem przez całe eliminacje, byłem kapitanem, kręgosłupem drużyny i nagle dowiedziałem się, że nie jadę na mistrzostwa. Do dziś nie poznałem powodów tej decyzji i nawet nie próbuję dopytywać. Z szacunku do trenera zawsze podaję mu rękę, ale nigdy w żadne gadki nie będę się z nim wdawał – zdradził Kłos. Pogoda pokonała kadrowiczów. Mecz prawdy przełożony Sparing... czytaj dalej »

Doświadczenie zaprocentuje

Uczestniczył natomiast w mistrzostwach świata w 2002 roku w Korei Południowej i Japonii. Biało-czerwoni z trzema punktami zajęli czwarte miejsce w grupie D. Dlatego z ironią wypominana jest deklaracja ówczesnego selekcjonera Jerzego Engela, że jego zespół leci po złoty medal. - Ale jakby powiedział, że jedziemy wygrać jeden mecz, to byłoby oburzenie. Zwrot jedziemy po złoto oznaczało, że chcemy jak najdalej zajść. Nie mieliśmy wtedy doświadczenia na wielkich turniejach i nie wiedzieliśmy z czym to się je, dotyka, gryzie – przyznał.



To doświadczenie ma natomiast większość obecnych piłkarzy reprezentacji Polski. - Nasza reprezentacja jest mocniejsza niż dwa lata temu we Francji. Te cegły, które budują zespół są dużo trwalsze i twardsze, choć mamy silniejszych rywali niż na Euro 2016. Nasi piłkarze grają w klubach na poziomie ćwierćfinału Ligi Europejskiej czy półfinału Ligi Mistrzów. Co więc może ich zaskoczyć? Widzę, że nasi reprezentanci są żądni sukcesu w mistrzostwach świata – podkreślił.



Według Kłosa objawieniem turnieju w Rosji może być Piotr Zieliński, który zbierał pozytywne oceny za występy w minionym sezonie w Napoli. - Ten chłopak ma niesamowity potencjał. Potrafi zaprezentować niekonwencjonalne zagranie, nie boi się grać do przodu, lubi grę kombinacyjną. Problem w tym, że w reprezentacji zawsze coś go blokuje. Tak było na mistrzostwach Europy, kiedy nie wyszedł mu mecz z Ukrainą. Teraz jest jednak bardziej doświadczony, otrzaskany z wielkimi meczami, gra w świetnym klubie. Piłkarz musi przejść taki chrzest bojowy – zakończył Kłos.



Przed mundialem biało-czerwonych czekają jeszcze dwa mecze kontrolne - 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.



32-osobowa kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa świata 2018 w Rosji:



Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn);



obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Michał Pazdan (Legia Warszawa);



pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Paweł Dawidowicz (Palermo), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Sebastian Szymański (Legia Warszawa), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze)



napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht), Kamil Wilczek (Broendy IF).

