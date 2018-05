M16 na łydce piłkarza Anglików. "Powinien spuścić głowę ze wstydu"





Raheem Sterling, reprezentant Anglii przygotowujący się do mistrzostw świata, pochwalił się tatuażem. Dokładnie karabinem M16 na prawej łydce, czym wywołał falę krytyki. - Powinien zostać wykluczony z kadry, jeśli go nie usunie - grzmiała Lucy Cope, założycielka grupy Matki Przeciwko Broni.

Chory na białaczkę bramkarz powołany. Honorowe miejsce w kadrze na mundial Poważna choroba... czytaj dalej » Sterling pokazał tatuaż w poniedziałek w mediach społecznościowych. Zdjęcie zostało wykonane podczas treningu reprezentacji. 23-letni piłkarz Manchesteru City na prawej łydce wytatuował sobie karabin M16. I w sieci zawrzało. Część internautów domagała się wykluczenia go z kadry na mistrzostwa świata.

"Strzela sobie w stopę"

Głos w tej sprawie zabrała Cope, założycielka organizacji "Matki Przeciwko Broni". Jej syn w 2002 roku został zastrzelony przed nocnym klubem w centrum Londynu.



- Tatuaż jest obrzydliwy i nie do zaakceptowania. Raheem powinien spuścić głowę ze wstydu - wypaliła w "The Sun".



I dodała: - Domagamy się, żeby tatuaż został usunięty laserem lub przykryty innym. Jeśli odmówi, powinien zostać wykluczony z reprezentacji. On powinien być wzorem do naśladowania, a gloryfikuje broń.



"Raheem strzela sobie w stopę" - skomentował z kolei angielski dziennik.



Piłkarz się broni

Sterling odpowiedział na krytyczne komentarze w mediach społecznościowych. - Kiedy miałem dwa lata, mój ojciec został zastrzelony. Obiecałem sobie, że nigdy w życiu nie dotknę broni. Strzelam prawą nogą, więc ma to głębsze znaczenie - wyjaśnił.



Dodał, że tatuaż nie został jeszcze ukończony.



Anglicy w grupie G mistrzostw świata zmierzą się z Belgią, Panamą oraz Tunezją. Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca.

