Finaliści wykuwają formę. Mistrzowie Europy bez Ronaldo i bez zwycięstwa





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Finaliści MŚ grali towarzysko

Rosyjski mundial coraz bliżej. W poniedziałek formę sprawdziło kilku finalistów, w tym Portugalia. Mistrz Europy zremisował 2:2 z Tunezją, a wicemistrzowie Francuzi pokonali u siebie Irlandię 2:0.

Portugalczycy wystąpili w Bradze bez Cristiano Ronaldo. Kapitan i lider zespołu dostał wolne, bo w sobotę świętował zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Gole strzelali za to inni. W 22. minucie trafił Andre Silva, w minucie 34. Joao Mario.

Zwycięstwo wicemistrzów

Ale mistrzowie Europy przewagę roztrwonili. Jeszcze przed przerwą goście wbili kontaktowego gola. Wyrównali w 64. minucie za sprawą Fakhreddine Ben Youssefa. Już wtedy selekcjoner Portugalii Fernando Santos eksperymentował. W drugiej połowie dokonał sześciu zmian. Rywale zrobili o jedną mniej.

Uczestnicy MŚ zagrali na remis

W Paryżu zwyciężyli Francuzi, choć zagrali w eksperymentalnym składzie - bez Antoine'a Griezmanna, za to z Olivierem Giroud w ataku. To właśnie on strzelił pierwszego gola i 31. w reprezentacyjnej karierze. Drugą bramkę dołożył jego partner z ofensywy Nabil Fekir. Irlandczycy nie odpowiedzieli.



Wicemistrzów Europy czekają jeszcze dwa sprawdziany - z Włochami (1 czerwca) oraz z USA (9 czerwca).

Giroud miał powody do zadowolenia

Powrót banity

Włosi, którzy turniej obejrzą w telewizji, w szwajcarskim Sankt Gallen grali 2:1 innego finalistę Arabię Saudyjską. Wynik spotkania otworzył powracający po czterech latach do kadry Mario Balotelli. Napastnik OGC Nice został przywrócony do drużyny przez nowego selekcjonera Roberto Manciniego.



Z kolei Iran uległ w Stambule Turcji 1:2.

Turniej rozpocznie się 14 czerwca.

Banita Balotelli wrócił do reprezentacji

Wyniki meczów towarzyskich:

Korea Południowa - Honduras 2:0

Kenia - Gwinea Równikowa 1:0

Bośnia i Hercegowina - Czarnogóra 0:0

Nigeria - DR Kongo 1:1

Turcja - Iran 2:1

Portugalia - Tunezja 2:2

Włochy - Arabia Saudyjska 2:1

Francja - Irlandia 2:0

USA - Boliwia 3:0

Meksyk - Walia 0:0

Źródło: sport.tvn24.pl Grupy Mistrzostw Świata 2018