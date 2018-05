Senegal szuka formy. Ze słabeuszem sobie nie poradził

Foto: East News Video: tvn24

Milik: nasza grupa jest niedoceniana

25.05 | - Grupa jest przez wielu niedoceniania. Nazwy rywali może nie są wielkie. Nie jest to Hiszpania, nie są to Niemcy. Uważam jednak, że czekają nas ciężkie boje. Senegal jest świetnym zespołem, silnym i fizycznym. Musimy być na to przygotowani - powiedział w rozmowie z TVN24 napastnik Napoli i reprezentacji Polski Arkadiusz Milik.

