Grupowi rywale Polaków podali ostateczny skład. Aż siedmiu napastników





Senegal, pierwszy przeciwnik Biało-Czerwonych na mistrzostwach świata, odkrył wszystkie karty. Selekcjoner Aliou Cisse od razu podał nazwiska 23-osobowej kadry.

Jest tylko jedna niewiadoma. To piłkarz Anderlechtu Kara Mbodji. 28-letniego stopera w grudniu powaliła kontuzja kolana. Od tego momentu nie zagrał w żadnym oficjalnym meczu, ale powołanie do reprezentacji dostał. Jeśli jednak nie będzie gotowy do gry, może zostać wycofany z drużyny. "Co zrobić, aby mieć szanse u Rosjanek?". Federacja zorganizowała kurs, teraz przeprasza Kłopoty... czytaj dalej » Ostateczny termin dla selekcjonerów na wybór piłkarzy mija 4 czerwca.

Gwiazda z Liverpoolu

Cisse, kapitan kadry z 2002 roku, która dotarła do ćwierćfinału MŚ, powołał również napastnika tureckiego Bursasporu Moussę Sowa. Pominął za to obrońcę Crystal Palace Pape Souare'a oraz napastnika Evertonu Baye Oumara Niasse.



W kadrze Senegalu na rosyjski mundial napastników i tak nie brakuje. Jest ich siedmiu, na czele z gwiazdą Liverpoolu Sadio Mane.



Zespół z Afryki będzie pierwszym rywalem Polaków na MŚ. Mecz zostanie rozegrany 19 czerwca w Moskwie. W grupie H są również Japonia oraz Kolumbia.



Kadra Senegalu na mistrzostwa świata:

Bramkarze: Abdoulaye Diallo (Stade Rennes), Alfred Gomis (SPAL), Khadim Ndiaye (Horoya)

Obrońcy: Lamine Gassama (Alanyaspor), Saliou Ciss (Valenciennes), Kalidou Koulibaly (Napoli), Kara Mbodii (Anderlecht), Youssouf Sabaly (Bordeaux), Salif Sane (Hannover 98), Moussa Wague (Eupen)



Pomocnicy: Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (West Ham United), Alfred Ndiaye (Wolverhampton Wanderers), Badou Ndiaye (Stoke City), Cheikh Ndoye (Birmingham City), Ismaila Sarr (Stade Rennes)



Napastnicy: Keita Balde (Monako), Mame Biram Diouf (Stoke City), Moussa Konate (Amiens), Sadio Mane (Liverpool), Mbaye Niang (Torino), Diafra Sakho (Stade Rennes), Moussa Sow (Bursaspor).

MŚ 2018. MECZE W GRUPIE H wtorek, 19 czerwca Kolumbia - Japonia Sarańsk, 14.00 POLSKA - Senegal Moskwa, 17.00 niedziela, 24 czerwca Japonia - Senegal Jekaterynburg, 17.00 POLSKA - Kolumbia Kazań, 20.00 czwartek, 28 czerwca Senegal - Kolumbia Samara, 16.00 Japonia - POLSKA Wołgograd, 16.00