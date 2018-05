Skorumpowany sędzia odsunięty od mundialu





FIFA wykluczyła z udziału w mistrzostwach świata w Rosji sędziego Fahada Al-Mirdasiego z Arabii Saudyjskiej, który z powodu próby ustawienia meczu został dożywotnio zawieszony w swoim kraju. W jego miejsce nie wyznaczono innego arbitra.

Z listy sędziów MŚ 2018 w Rosji usunięto również dwóch asystentów Al-Mirdasiego, zgodnie z polityką FIFA polegającą na zestawieniu trzyosobowych drużyn sędziowskich. Oni będą jednak zastąpieni przez innych asystentów (ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Japonii).

Przyznał się do korupcji

Wierzą w zdrowego Salaha. "Będzie na mundialu. Z woli Boga" Optymistyczne... czytaj dalej » Al-Mirdasi został dożywotnio zawieszony w Arabii Saudyjskiej w połowie maja. Tamtejsza federacja już wówczas domagała się od FIFA usunięcia go z listy arbitrów rosyjskiego mundialu.



32-letni sędzia to jeden z najbardziej znanych arbitrów piłkarskich Arabii Saudyjskiej. Prowadził m.in. spotkania igrzysk w Rio de Janeiro i ubiegłorocznego Pucharu Konfederacji. W maju miał sędziować finał Pucharu Króla (Al-Ittihad z Al-Faisaly), ale okazało się, że próbował ustawić wynik spotkania. Powiadomione zostały władze związku i organy ścigania.



Al-Mirdasi został zatrzymany przez policję, a w trakcie przesłuchania przyznał się do próby wymuszenia łapówki.



Wśród arbitrów głównych MŚ 2018 jest m.in. Szymon Marciniak.

