Helikoptery i specjalny tunel w Arłamowie. Piłkarze docierają na zgrupowanie

We wtorek reprezentanci Polski zjeżdżają się i zlatują do bazy kadry w Arłamowie. Wielu zawodników postanowiło skorzystać z helikopterów.

Około godziny 17 na niebie w Arłamowie pojawiły się dwa śmigłowce. Jako pierwsi na specjalnie wydzielonym placu wylądowali: Sławomir Peszko, Kamil Grosicki, Maciej Rybus, Jacek Góralski i Thiago Cionek. "Grosik" już w trakcie podróży pozdrawiał z przestworzy.



Soon #Arłamów@LaczyNasPilkapic.twitter.com/3vShaNC8yV — TurboGrosik (@GrosickiKamil) 29 maja 2018





Tunel do hotelu

Podwójny płot, zasłonięte okna. Kadra zabezpieczona przed szpiegami Piłkarze... czytaj dalej » Zawodnicy lecieli z Warszawy, a ich podróż trwała ponad godzinę. Grosicki i Peszko swoje pierwsze kroki skierowali do kibiców, by rozdać autografy. Ich koledzy weszli do specjalnego tunelu, prowadzącego bezpośrednio do hotelu.

Wszystko po to, by uniknąć sytuacji sprzed dwóch lat. Przed Euro piłkarze z lądowiska do hotelu dojeżdżali meleksami w asyście kibiców, co wywołało sporo zamieszania.

Dotrzeć na kolację

Po pierwszej, białej jednostce, wylądował nieco mniejszy, czarny helikopter. Na jego pokładzie byli Łukasz Piszczek, Arkadiusz Milik.

Około godz. 19 ma się pojawić w Arłamowie trzeci śmigłowiec. Przylecą nim Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, Grzegorz Krychowiak i Łukasz Teodorczyk. Wszyscy zawodnicy mają już być obecni na wieczornej kolacji. Wyjątkiem jest Marcin Kamiński, który do Arłamowa dotrze dopiero w środę.



- Marcin Kamiński z uwagi na infekcję nie pojawi się we wtorek na zgrupowaniu w Arłamowie. Decyzją doktora kadry Jacka Jaroszewskiego zawodnik dołączy do drużyny w środę do południu - przekazał rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

Oni woleli busy

Jako pierwszy tuż po godzinie 14-tej pojawił się Łukasz Skorupski. Ponad godzinę po nim bocznym wejściem wjechał Artur Jędrzejczyk. Około 16 pod wejście główne hotelu przyjechały dwa busy. W pierwszym z nich byli Łukasz Fabiański, Karol Linetty, Bartosz Bereszyński i Dawid Kownacki. W drugim natomiast Bartosz Białkowski, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski i Paweł Dawidowicz.

- Podróż przebiegła bez problemów. Teraz czeka nas ciężka praca - rzucił do dziennikarzy Fabiański, który z tej grupy najdłużej rozdawał autografy i pozował do wspólnych zdjęć z kibicami. Pozostali w pośpiechu przemykali do hotelowej windy.

Praca i selekcja

Nawałka już w Arłamowie, czeka na piłkarzy. "Dziewięciu wyjedzie z bólem serca" - Podczas tego... czytaj dalej » W zgrupowaniu, które we wtorek rozpoczyna się w Arłamowie weźmie udział 32 zawodników. Mają się oni stawić w hotelu we wtorek do godz. 20.00. 4 czerwca ogłoszona zostanie ostateczna, 23-osobowa kadra na mistrzostwa świata.



Przed mundialem Biało-Czerwonych czekają jeszcze dwa mecze kontrolne. 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.



Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Wówczas na Łużnikach w Moskwie gospodarz imprezy zmierzy się z Arabią Saudyjską. Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).

Plan przygotowań Polaków do mundialu Data Wydarzenie 21-26 maja Zgrupowanie regeneracyjne w Juracie 28 maja - 7 czerwca Zgrupowanie w Arłamowie 4 czerwca Ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata 2018 8 czerwca Mecz towarzyski Polska - Chile w Poznaniu 12 czerwca Mecz towarzyski Polska - Litwa w Warszawie 13 czerwca Wylot do bazy w Soczi 19 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Senegal (17.00, Moskwa) 24 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Kolumbia (20.00, Kazań) 28 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Japonia (16.00, Wołgograd)