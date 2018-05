Podwójny płot, zasłonięte okna. Kadra zabezpieczona przed szpiegami





»

Piłkarze reprezentacji Polski będą dobrze chronieni przed niepożądanymi obserwatorami podczas zgrupowania w Arłamowie. Spokój i komfort pracy mają im zapewnić: podwójny płot z banerami, zasłonięte okna w hotelowych korytarzach oraz wykupione pokoje z oknami wychodzącymi na boisko.

Selekcjoner Adam Nawałka korzysta z tych samych schematów przygotowań jak przed mistrzostwami Europy 2016. Biało-Czerwoni ponownie przeszli obóz regeneracyjny w Juracie, a we wtorek rozpoczną ostatni etap przygotowań przed mundialem w Rosji.

Dwa wyjątki

Nawałka już w Arłamowie, czeka na piłkarzy. "Dziewięciu wyjedzie z bólem serca" - Podczas tego... czytaj dalej » Doszło jednak do pewnych zmian. Treningi (poza dwoma otwartymi) będą szczelnie zamknięte. Boisko od strony hotelu oddzielają dwa rzędy płotu, na których wiszą banery. Zaklejone są okna w hotelowych korytarzach, które wychodzą na boisko. Z kolei pokoje, z których jest widok na nie, zostały wykupione przez PZPN.



- W porównaniu do przygotowań sprzed dwóch lat dokonaliśmy pewnych korekt. Między innymi szczelniej zabezpieczyliśmy się przed wścibskimi kibicami czy przedstawicielami naszych grupowych rywali. Wiadomo, że przygotowania w Arłamowie są kluczowe przed mundialem – przyznał rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski.

"Każde ździebełko wyczesane"

Podczas zgrupowania piłkarze będą trenowali dwa razy dziennie na boisku oraz w siłowni. Szczególne starania poczynione zostały przy przygotowaniu murawy. Przedstawiciele PZPN kilkakrotnie wizytowali obiekt w ostatnich miesiącach.



- Boisko jest jak stół - powiedział Michał Kozak, wiceprezes i dyrektor generalny hotelu Arłamów. - Trawa ma 23 milimetry długości, tak jak to lubi selekcjoner Nawałka. Każde ździebełko trawy jest wyczesane, odpowiednio skrócone i przygotowane do tego, by piłkarze mogli się w spokoju przygotowywać do mundialu. Na terenie hotelu są strefy specjalnie wydzielone dla piłkarzy, żeby nikt im nie przeszkadzał. Będą mogli spędzać wolny czas tak jak tylko sobie życzą - zapewnił.

Źródło: PAP/Darek Delmanowicz Nawałka musi skreślić dziewięciu piłkarzy

Bez meleksów

Koniec sielanki kadrowiczów. "Jestem gotowy do ciężkiej pracy" Maciej Rybus nie... czytaj dalej » W poniedziałek w hotelu był już cały sztab szkoleniowy. We wtorek do godziny 18.00 mają się stawić wszyscy piłkarze, w tym Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek, którzy nie uczestniczyli w zgrupowaniu w Juracie.



Podobnie jak przed dwoma laty, większość piłkarzy przyleci do Arłamowa helikopterami. Z tą jednak różnicą, że z lądowiska do hotelu nie będą dojeżdżali meleksami w asyście kibiców, jak miało to miejsce w 2016 roku, ale zostaną przeprowadzeni tunelem.



- Wyciągnęliśmy wnioski po przygotowaniach przed dwoma laty - przyznał dyrektor reprezentacji Polski Tomasz Iwan. - Do poprawy było niewiele. Przyjazdy i przyloty zawodników będą zgodne z planem, choć nie mamy wpływu na przypadki losowe - wyjaśnił.



Podczas zgrupowania w Arłamowie dwa treningi odbędą się z udziałem kibiców.



- Nie mogliśmy zupełnie otworzyć treningów, bo mogłoby się pojawić nawet kilka tysięcy fanów, a to jest niemożliwe. Dlatego na środowy i niedzielny trening przygotowaliśmy po 800 wejściówek, które zostały rozdysponowane przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej - wyjaśnił Kwiatkowski.

Odpadnie dziewięciu

W zgrupowaniu, które we wtorek rozpoczyna się w Arłamowie weźmie udział 32 zawodników. 4 czerwca zostanie ogłoszona ostateczna, 23-osobowa kadra na mistrzostwa świata.



Przed mundialem Biało-Czerwonych czekają jeszcze dwa mecze kontrolne. 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.



Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Wówczas na Łużnikach w Moskwie gospodarz imprezy zmierzy się z Arabią Saudyjską. Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).

Źródło: sport.tvn24.pl Grupy Mistrzostw Świata 2018