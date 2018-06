Co Polacy wywalczą na mundialu? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24





Aż dwanaście procent ankietowanych twierdzi, że Polska zdobędzie w Rosji mistrzostwo świata - wynika z sondażu Millward Brown dla "Faktów" TVN i TVN24. Nie wszyscy są jednak takimi optymistami, niemal co dziesiąty pytany nie widzi piłkarzy zawodników Adama Nawałki nawet w 1/8 finału. Początek rosyjskiego turnieju 14 czerwca.

Trening kadry bez Skorupskiego. Dwóch ćwiczyło indywidualnie Za kadrowiczami... czytaj dalej » Zdaniem 23 proc. kibiców polskim piłkarzom uda się przebrnąć pierwszą fazę i zakończą turniej na 1/8 finału.

Według co piątego ankietowanego kadra Nawałki dojdzie do ćwierćfinału, dwanaście proc. pytanych ocenia, że polscy piłkarze dojdą do półfinału. Na awans do finału mundialu zagłosowało dziewięć proc. Dwanaście proc. stwierdziło, że polska kadra zdobędzie mistrzostwo podczas mundialu w Rosji - wynika z sondażu Millward Brown dla "Faktów" TVN i TVN24.

Dwa sparingi

Przed mundialem Biało-Czerwonych czekają jeszcze dwa mecze kontrolne. 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą.

Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi. Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Wówczas na Łużnikach w Moskwie gospodarz imprezy zmierzy się z Arabią Saudyjską.

Polska w grupie H

Zawodnicy Adama Nawałki zagrają w grupie H. Rywalizację rozpoczną 19 czerwca, kiedy ich rywalem w Moskwie będzie Senegal.

Pięć dni później Polacy wybiegną na murawę w Kazaniu, by zmierzyć się z Kolumbią. Ostatni mecz pierwszej fazy rozgrywek zagrają 28 czerwca w Wołgogradzie, a rywalem będzie Japonia.

Plan przygotowań Polaków do mundialu Data Wydarzenie 21-26 maja Zgrupowanie regeneracyjne w Juracie 28 maja - 7 czerwca Zgrupowanie w Arłamowie 4 czerwca Ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata 2018 8 czerwca Mecz towarzyski Polska - Chile w Poznaniu 12 czerwca Mecz towarzyski Polska - Litwa w Warszawie 13 czerwca Wylot do bazy w Soczi 19 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Senegal (17.00, Moskwa) 24 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Kolumbia (20.00, Kazań) 28 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Japonia (16.00, Wołgograd)

Źródło: sport.tvn24.pl Grupy Mistrzostw Świata 2018