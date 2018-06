Pogoda pokonała kadrowiczów. Mecz prawdy przełożony





»

Sparing wewnętrzny piłkarskiej kadry Polski, zaplanowany na sobotę na godz. 17, został przełożony na niedzielę na godz. 11. Powodem była nawałnica jaka przeszła przez Arłamów.

W zgrupowaniu w Arłamowie bierze udział 32 zawodników, ale 4 czerwca ogłoszona zostanie ostateczna, 23-osobowa kadra na mistrzostwa świata. Wewnętrzny sparing ma pomóc trenerowi Adamowi Nawałce w ostatecznej decyzji.

Bez Marciniaka

Walczą o miejsce w kadrze. "Wszystko odbędzie się w uczciwej, twardej rywalizacji" Sezon klubowy to... czytaj dalej » Sobotni mecz miał poprowadzić Szymon Marciniak. Planowano zastosować system VAR, za który odpowiedzialny byłby Paweł Gil. W tym celu do Arłamowa przyjechał wóz dostosowany do obsługi systemu, a mecz miał być nagrywany przez osiem kamer. To wszystko zostało storpedowane przez nagłą nawałnicę, która rozpoczęła się około pół godziny przed sparingiem.



Początkowo zamierzano przesunąć rozegranie meczu o 40 minut. Jednak po ulewnym deszczu boisko było bardzo nasiąknięte wodą. Gra w takich warunkach groziłaby kontuzjami, a płyta byłaby zniszczona.



Zmieniły się zatem plany ekipy. Mecz zostanie rozegrany w niedzielę o godz. 11, ale bez wspomnianych wcześniej sędziów. Ci w sobotę wieczorem opuszczą Arłamów, bowiem w niedzielę mają zaplanowany wylot do Moskwy. Tam będą się przygotowywać do mistrzostw świata.

Ostatecznie ustalono, że na niedzielę do Arłamowa przyjedzie nowa trójka sędziowska i arbiter VAR, którzy będą pracować podczas sparingu kadry.

Oglądaj Wideo: TVN 24 Ulewa pokrzyżowała plany reprezentacji

"Trzęsienia ziemi nie będzie"

- Mecz zostanie rozegrany dwa razy po 40 minut. Wszyscy dostaną szansę gry, ale w różnym wymiarze czasowym. To ważny element selekcji, jednak nie jest czymś, co spowoduje trzęsienie ziemi w reprezentacji. Trener Adam Nawałka usiądzie na trybunie, aby dobrze obserwować spotkanie - mówił w sobotę rano szef banku informacji reprezentacji Polski Hubert Małowiejski.

Przed mundialem Biało-Czerwonych czekają jeszcze dwa mecze kontrolne - 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia ekipa Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.



Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).

Plan przygotowań Polaków do mundialu Data Wydarzenie 21-26 maja Zgrupowanie regeneracyjne w Juracie 28 maja - 7 czerwca Zgrupowanie w Arłamowie 4 czerwca Ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata 2018 8 czerwca Mecz towarzyski Polska - Chile w Poznaniu 12 czerwca Mecz towarzyski Polska - Litwa w Warszawie 13 czerwca Wylot do bazy w Soczi 19 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Senegal (17.00, Moskwa) 24 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Kolumbia (20.00, Kazań) 28 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Japonia (16.00, Wołgograd)

Źródło: sport.tvn24.pl Grupy Mistrzostw Świata 2018

Sonda zamknij Czy Polska wyjdzie z grupy mistrzostw świata? Tak Nie Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Czy Polska wyjdzie z grupy mistrzostw świata? Wyniki głosowania 69% Tak 69% 31% Nie 31% Oddanych głosów: 16787 zobacz wyniki