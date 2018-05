Niewygodne pytanie do Lewandowskiego. "Będzie prosta odpowiedź"





»

- Tak naprawdę to bardzo dobre pytanie, będzie też prosta odpowiedź - odparł Robert Lewandowski, gdy na konferencji w Arłamowie zapytano go o wpływ na jego formę zamieszania z powodu plotek o ewentualnej zmianie klubu.

"Sport Bild": Lewandowski chce odejść, Bayern poinformowany. Agent ma plan Niemcy znów piszą... czytaj dalej » Z dziennikarzami w środę spotkali się Lewandowski i Piotr Zieliński. Obok reprezentantów siedzieli też rzecznik PZPN oraz asystent selekcjonera.



Zanim zaczęto przepytywać piłkarzy, rzecznik poprosił o pytania dotyczące wyłącznie reprezentacji. Nie bez powodu. Rano burzę rozpętała publikacja magazynu "Sport Bild". Niemieccy dziennikarze poinformowali, że Lewandowski za pośrednictwem swojego agenta Piniego Zahaviego miał poprosić władze Bayernu o zgodę na transfer do innego klubu. Mistrzowie Niemiec odmówili oficjalnego komentarza w tej sprawie.



Komentować zamieszania nie zamierzał również kapitan reprezentacji.

Dziennikarz Andrzej Janisz ani myślał ustępować. O ewentualną zmianę klubu zapytał Lewandowskiego, ale nie wprost. - Jak te sprawy wpływają na pana obecność na zgrupowanie. Czy to ma wpływ na pana i reprezentację? - dociekał.



Napastnik odpowiedział wymijająco. - Tak naprawdę to bardzo dobre pytanie, będzie też prosta odpowiedź. Tymi sprawami zajmuje się mój menedżer - skwitował.



Za chwilę podkreślił: - Chcę skupić się na tym, co dla mnie jest najważniejsze. Czyli to, co i jak mamy zrobić w trakcie mundialu. Nie myślę o sprawach klubowych. Po to jest menedżer.



W zgrupowaniu w Arłamowie bierze udział 32 zawodników, ale 4 czerwca ogłoszona zostanie ostateczna, 23-osobowa kadra na mistrzostwa świata. Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca.

Plan przygotowań Polaków do mundialu Data Wydarzenie 21-26 maja Zgrupowanie regeneracyjne w Juracie 28 maja - 7 czerwca Zgrupowanie w Arłamowie 4 czerwca Ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata 2018 8 czerwca Mecz towarzyski Polska - Chile w Poznaniu 12 czerwca Mecz towarzyski Polska - Litwa w Warszawie 13 czerwca Wylot do bazy w Soczi 19 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Senegal (17.00, Moskwa) 24 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Kolumbia (20.00, Kazań) 28 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Japonia (16.00, Wołgograd)

