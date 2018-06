Neuer wrócił do bramki. Niemcy ograni





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Niemcy przegrali z Austriakami

Mundial za niecałe dwa tygodnie, a obrońcy tytułu nie sprostali w towarzyskim spotkaniu Austriakom. Nie grali do końca, tracili gole po objęciu prowadzenia i przegrali 1:2. Do bramki mistrzów świata wrócił walczący o odzyskanie formy Manuel Neuer.

Zamiast o 18, panowie zaczęli grać przed 20, bo w Klagenfurcie lało ja z cebra. Przed planowanym pierwszym gwizdkiem sędzia wyszedł na tonącą w wodzie murawę, rzucił na nią piłkę, która utknęła w kałuży i pokręcił głową.



Kiedy ulewa wreszcie znad stadionu się wyniosła, piłkarze wybiegli na boisko.

Źródło: PAP/EPA Neuer wrócił do bramki

Musiał sięgać do siatki

Neuer po raz ostatni stał między słupkami we wrześniu. Dawno temu. Potem musiał przejść operację śródstopia i rehabilitację. I z całych sił walczyć o to, by zdążyć na mistrzostwa. W ojczyźnie liczą na niego bardzo, skoro kilka dni temu dyrektor sportowy reprezentacji Oliver Bierhoff publicznie zapowiedział, że Neuer - jeżeli zostanie powołany na mundial - będzie numerem 1. A Marc-Andre ter Stegen tylko numerem 2. Pogoda pokonała kadrowiczów. Mecz prawdy przełożony Sparing... czytaj dalej »



W sobotni wieczór już w 11. minucie pogubili się austriaccy obrońcy, pogubił się i bramkarz Joerg Siebenhandl - podał do Mesuta Oezila, który strzelił obok niego. Na 2:0 mógł, a nawet powinien był podwyższyć Julian Brandt. Minimalnie spudłował.



Neuer też się zagapił, też dograł do rywala, ale pokonać się nie dał.



Po przerwie musiał sięgać do siatki. Po rzucie rożnym piłka przeleciała nad czyhającymi na nią w polu karnym zawodnikami. Z woleja, z bliska i z ostrego roku, uderzył ją w długi róg zapomniany przez wszystkich Martin Hinteregger. I Neuera pokonał.



W 69. dokonał tego i Alessandro Schoepf. Jego koledzy dokładnie podawali do siebie w okolicach pola karnego Niemców, Stefan Lainer podał w końcu do 24-latka z Schalke, a ten z pięciu metrów podwyższył na 2:1.

Źródło: PAP/EPA Boisko nie nadawało się do gry, mecz przekładano

Austria - Niemcy 2:1 (0:1).



Bramki: Martin Hinteregger (53), Alessandro Schoepf (69) - Mesut Oezil (11).