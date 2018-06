Nie gra od września. I tak może stanąć w niemieckiej bramce





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Neuer może zostać numerem 1 reprezentacji

To nic, że po raz ostatni stał między słupkami we wrześniu, a potem długo leczył kontuzję. Jeżeli Manuel Neuer zostanie powołany do ostatecznego składu Niemiec na mundial, będzie podstawowym bramkarzem reprezentacji.

Wpadka w programie telewizyjnym. Nazwiska kadrowiczów na materacach W przypadkowych... czytaj dalej » Uraz zawodnika Bayernu Monachium był na tyle poważny, że konieczna okazała się operacja śródstopia lewej nogi. 32-latek stracił prawie cały sezon. Walczył o powrót i do zdrowia, i do formy. Czy zdąży na mistrzostwa świata?

Ter Stegen numerem 2

- Trenuje na całego. Nie ma sensu wracać do tego, co było - zapewnia dyrektor sportowy kadry Oliver Bierhoff.



Na razie do mundialu szykuje się 27 niemieckich piłkarzy. W poniedziałek selekcjoner Joachim Loew ogłosi 23 nazwiska tych, którzy polecą do Rosji.



- Jeżeli Manuel znajdzie się w tym gronie, będzie naszym numerem 1. A numer 2 Marc-Andre ter Stegen - oświadczył Bierhoff.



W Rosji Niemcy będą bronić tytułu. W grupie F zmierzą się kolejno z Meksykiem, Szwecją i Koreą Płd. Pierwszy mecz czeka ich 17 czerwca.

Źródło: PAP/EPA Neuer walczy z czasem