Bez wizy na mundial. Rosja otworzy granice dla kibiców

Kibice udający się na piłkarskie mistrzostwa świata wjadą do Rosji bez wiz - poinformowało w środę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na stronie internetowej. Osoby wybierające się na turniej muszą jednak posiadać bilety na mecze.

Sędzia dożywotnio zawieszony. Nie chcą, by jechał na mundial Sędzia Fahad Al... czytaj dalej » Mundial potrwa od 14 czerwca do 15 lipca. Kibice będą mogli wjechać bez wiz w okresie od 4 czerwca do 15 lipca, a do 25 lipca powinni opuścić terytorium Federacji Rosyjskiej.



Jak poinformował w komunikacie MSWiA, wjazd i wyjazd z terytorium Rosji będzie możliwy na podstawie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport) oraz tzw. paszportu kibica czyli FAN-ID. Jest to dokument - spersonalizowana karta widza, a mogą ją otrzymać jedynie posiadacze biletów na spotkania MŚ.



Dowód osobisty nie może być używany jako dokument uprawniający do wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej.

Bezpłatny transport

Wzór FAN-ID dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej www.fan-id.ru. Specjalnie dla kibiców zostaną uruchomione punkty na każdym z przejść granicznych, w których będzie można uzyskać specjalną kartę.



Identyfikator FAN-ID jest obowiązkowy dla wszystkich kibiców udających się na turniej. Uprawnia jego posiadacza do bezpłatnych przejazdów w miastach-gospodarzach w dni meczowe. Bez niego nie będzie można także wejść na stadion.



Cztery mecze odbędą się na terenie graniczącego z Polską Obwodu Kaliningradzkiego. W Kaliningradzie zagrają ze sobą Chorwacja - Nigeria (16 czerwca), Serbia - Szwajcaria (22 czerwca), Hiszpania - Maroko (25 czerwca) oraz Anglia - Belgia (28 czerwca).

