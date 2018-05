Mundial inny niż wszystkie. "Będzie prawie jak w Big Brotherze"





Początek mundialu za kilkanaście dni. Ten będzie inny niż poprzednie za sprawą systemu powtórek wideo VAR, który w Rosji na mistrzostwach zadebiutuje. Reprezentację Polski z nowinkami technicznymi zapozna sędzia wytypowany do pracy podczas mistrzostw, Szymon Marciniak. - Będzie jak w Big Brotherze - powiedział arbiter w rozmowie z TVN24.

- Wielka impreza wreszcie z użyciem tej technologii. Fajnie, bo mam nadzieję, że będzie to najbardziej sprawiedliwy mundial. Nie będzie bramek, które nie powinny zostać uznane i odwrotnie - cieszy się Marciniak, który przebywa na zgrupowaniu naszej kadry w Arłamowie.

Szkolenie i wewnętrzny sparing

Helikoptery i specjalny tunel w Arłamowie. Piłkarze dotarli na zgrupowanie Polscy piłkarze... czytaj dalej » W najbliższy piątek sędzia przeprowadzi specjalne szkolenie dla zawodników.



- Będziemy starać się przekazać piłkarzom wszystkie niebezpieczeństwa VAR-u, pokazać jak to działa. Postaramy się to wszystko fajnie przedstawić. Podczas szkoleń wytłumaczę im, że na mundialu będziemy mieć do dyspozycji około trzydziestu kamer, dlatego muszą mieć świadomość, że jak coś się zrobi nie tak, to jest się prawie jak w Big Brotherze. Każdy kawałek boiska będzie pokazywany - powiedział.

VAR funkcjonuje w piłce od dłuższego czasu. Większość kadrowiczów miała już z nim styczność, ale na wielkiej imprezie będzie to debiut systemu. Zostanie on też bardziej rozbudowany niż dotychczas. Oprócz większej ilości kamer, nowością będzie możliwość podglądu spornej sytuacji dla kibiców na stadionowych telebimach. W obsłudze VAR-u pojawi się również więcej sędziów niż dotychczas.



- Będzie czterech arbitrów od systemu. To spora różnica, bo na co dzień jest ich dwóch. Jeden sędzia zajmie się wyłącznie wyłapywaniem spalonych - zdradził Marciniak.

Pierwszą okazją do zapoznania się z systemem w trakcie gry kadrowicze będą mieć już w sobotę. Wtedy rozegrany zostanie wewnętrzny sparing, który poprowadzi właśnie Marciniak, a VAR obsługiwać będą jego asystenci.

Sądny poniedziałek

Zgrupowanie w Arłamowie potrwa do środy 7 czerwca. Dwa dni wcześniej selekcjoner Nawałka ogłosi ostateczną kadrę na mundial. Znajdą się na niej 23 nazwiska, a to oznacza, że dziewięciu piłkarzy pożegna się z reprezentacją na kilka dni przed startem imprezy.

Mecz otwarcia rozegrany zostanie 14 czerwca. Polacy swoje pierwsze spotkanie zagrają pięć dni później z Senegalem. W grupie H zmierzą się też z Kolumbią i Japonią.

Plan przygotowań Polaków do mundialu Data Wydarzenie 21-26 maja Zgrupowanie regeneracyjne w Juracie 28 maja - 7 czerwca Zgrupowanie w Arłamowie 4 czerwca Ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata 2018 8 czerwca Mecz towarzyski Polska - Chile w Poznaniu 12 czerwca Mecz towarzyski Polska - Litwa w Warszawie 13 czerwca Wylot do bazy w Soczi 19 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Senegal (17.00, Moskwa) 24 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Kolumbia (20.00, Kazań) 28 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Japonia (16.00, Wołgograd)

Źródło: sport.tvn24.pl Grupy Mistrzostw Świata 2018