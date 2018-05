Rybus wśród zasłużonych. "To bodziec przed mistrzostwami świata"





Foto: TVN 24 | Maciej Rybus został uhonorowany przez Łowicz

Maciej Rybus przed wyjazdem na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski do Arłamowa odebrał w poniedziałek tytuł Honorowego Obywatela Łowicza. W tym mieście 28-letni obrońca urodził się i rozpoczynał przygodę z piłką.

Uroczystość odbyła się podczas poniedziałkowej sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Łowiczu w sali barokowej łowickiego muzeum. Akt nadania tytułu Honorowego Obywatela tego miasta reprezentantowi kraju wręczyli burmistrz Krzysztof Kaliński oraz przewodniczący Rady Miejskiej Michał Trzoska. Wcześniej decyzję o przyjęciu Rybusa w poczet najbardziej zasłużonych mieszkańców Łowicza podjęli radni miejscy, którzy podkreślali nie tylko jego piłkarskie zasługi, ale także zaangażowanie w charytatywne i społeczne inicjatywy.

"Wyczyściliśmy głowy"

Nawałka już w Arłamowie, czeka na piłkarzy. "Dziewięciu wyjedzie z bólem serca" - Podczas tego... czytaj dalej » - To dla mnie zaszczyt i powód do dumy, tym bardziej, że to wyróżnienie odbieram w tak młodym wieku. To naprawdę wielka rzecz i dziękuję wszystkim, którzy przyznali mi ten tytuł - powiedział piłkarz Lokomotiwu Moskwa, z którym w tym sezonie wywalczył mistrzostwo Rosji.



Jak dodał, dla niego to "pozytywny bodziec do dalszej pracy przed mistrzostwami świata". "Rybka" zapewnił, że nastroje po pierwszym zgrupowaniu kadry w Juracie są bojowe. - Wyczyściliśmy głowy po długim, ciężkim sezonie, a od jutra zaczyna się praca na sto procent w Arłamowie przed wyjazdem na turniej do Rosji - tłumaczył.

Źródło: TVN 24 Rybus z pamiątkową piłką

Udana kariera

Reprezentant Polski podczas uroczystości na pamiątkę otrzymał koszulkę z numerem 8, z którym występował w barwach miejscowego Pelikana Łowicz. Towarzyszyli m.in. najbliżsi oraz jego pierwszy trener Henryk Plichta.

Rybus urodził się w Łowiczu w 1989 roku. Piłkarską karierę rozpoczynał w Pelikanie, a później kontynuował ją w Legia Warszawa (2007-2012), z którą wywalczył trzy Puchary Polski i Superpuchar kraju. Następnie występował w rosyjskim Tereku Grozny (2012–2016), a ostatnio we francuskim Olympique Lyon i Lokomotiwie Moskwa.

W reprezentacji Polski zadebiutował w 2009 roku i do tej pory rozegrał w niej 49 spotkań, w których zdobył dwa gole. 28-letni obrońca znalazł się w gronie powołanych przez selekcjonera Adama Nawałkę do szerokiej kadry na mistrzostwa świata w Rosji, które rozpoczną się 14 czerwca.



W Dniu Dzisiejszym zostal mi Nadany tytuł „Honorowego Obywatela Łowicza” To Dla mnie Wielki Zaszczyt. Dziekuje Bardzo.:) pic.twitter.com/NclUvQP4x4 — Maciej Rybus (@maciej31rybus) 28 maja 2018