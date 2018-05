Złapał kontuzję i się popłakał. Jednak dołączy do kadry na mundial





Wygląda na to, że uraz Daniela Carvajala, jakiego Hiszpan nabawił się w finałowym meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Realem Madryt a Liverpoolem (3:1), nie jest tak poważny, jak się obawiano. Piłkarz dołączy w poniedziałek do kolegów na zgrupowaniu drużyny narodowej, gdzie będzie przechodził rehabilitację.

Carvajal opuścił boisko w pierwszej połowie sobotniego spotkania. Upadł na murawę po minimalnym kontakcie z rywalem. Hiszpan czuł poważny ból uda, rozpłakał się. Zapewne obawiał się, że przez tę kontuzję może nie zagrać na zbliżających się mistrzostwach świata. Najnowsze badania wykazały, że uraz mięśnia nie jest aż tak poważny.

"Uszkodzenie tkanki uda"

"Boczny obrońca reprezentacji Hiszpanii i Realu Madryt Dani Carvajal w poniedziałek pojawi się na zgrupowaniu drużyny narodowej i rozpocznie proces powrotu do pełni sprawności po kontuzji, jakiej doznał w sobotę. Rano przeszedł badania nadzorowane przez lekarzy swojego klubu w obecności medyków kadry. Rezonans magnetyczny wykazał uszkodzenie tkanki mięśnia prawego uda. W związku z tym piłkarz może rozpocząć proces powrotu do pełni zdrowia" - napisano w oświadczeniu Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej (RFEF).

Media na Półwyspie Iberyjskim donoszą, że Carvajal powinien być gotowy do gry w ciągu trzech tygodni. To oznaczałoby, że ma szansę zdążyć nawet na pierwszy mecz swojej drużyny narodowej na mistrzostwach świata w Rosji - 15 czerwca z Portugalią w Soczi.



OFICIAL @DaniCarvajal92 se incorpora esta tarde a nuestra concentración para iniciar su proceso de recuperaciónhttps://t.co/VT0wNc4MhXpic.twitter.com/FhA6vMjvAx — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 28 maja 2018





Walka z czasem

Jest diagnoza kontuzji Salaha. Egipcjanie optymistami Egipska federacja... czytaj dalej » Uraz Carvajala pozostał nieco w cieniu kontuzji barku, jakiej w finale Champions League doznał największy gwiazdor Liverpoolu Mohamed Salah. Na razie nie wiadomo, czy 25-letni Egipcjanin zagra na mundialu. On również musi stoczyć walkę z czasem i w tempie ekspresowym rehabilitować uraz. Sam zapewnił w niedzielę na Twitterze, że jest dobrej myśli.



"To był niezwykle trudny wieczór, ale jestem wojownikiem. Mimo wszystko jestem przekonany, że pojadę do Rosji, żeby przynieść wam wszystkim dumę. Wasza miłość i wasze wsparcie dodają mi sił, których potrzebuję" - napisał.



Egipt zagra w pierwszym meczu z Urugwajem, również 15 czerwca - w dniu 26. urodzin Salaha.