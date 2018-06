Lekarz kadry o Gliku: zabierzemy Kamila na mistrzostwa





Zapadła ostateczna decyzja w sprawie udziału Kamila Glika w mistrzostwach świata. Narzekający na uraz barku obrońca piłkarskiej reprezentacji Polski poleci z drużyną do Rosji. Ma być jednak gotowy do gry dopiero w trzecim meczu Polski na mundialu - 28 czerwca z Japonią.

Na tę wiadomość wszyscy czekali z niecierpliwością. Kontuzjowany filar reprezentacji ostatnie dni spędził w Nicei. Tam odbył konsultacje ze światowej sławy lekarzem Pascalem Boileau. Francuz dał mu zielone światłodo wyjazdu na mistrzostwa.

We worek po południu, od razu po powrocie do kraju, piłkarz spotkał się z lekarzem reprezentacji Jackiem Jaroszewskim i przeszedł kolejne badania. Po tej wizycie zapadła ostateczna decyzja.

"Musi potrenować"

- Po ocenie kompleksowej postanowiłem, że zabierzemy Kamila na mistrzostwa, dołączy on do drużyny - poinformował Jaroszewski.

I dodał: - Kamil nadal jest w trakcie leczenia. Więzadła są znacznie uszkodzone, ale nie całkowicie. W poprzednim tygodniu Francuzi zdecydowali, że operacji nie będzie. Znaleźliśmy mu fizjoterapeutę na Śląsku, by uruchomić bark Kamila jak najszybciej. Wczoraj otrzymaliśmy potwierdzenie, że może wznowić treningi. Ma jednak deficyty mięśniowe i ograniczenia w ruchu.

To dobre wiadomości. Gorsze są takie, że Glik nie będzie w stanie pomóc kolegom w pierwszych dwóch spotkaniach z Senegalem i Kolumbią. Do treningu będzie wprowadzany stopniowo.

- Po wykonaniu testów w pełni świadomie można ocenić sytuację tak, że od trzeciego meczu grupowego będzie do dyspozycji trenera. Będą to cztery tygodnie od urazu, czyli nieznacznie szybciej niż ja się spodziewałem. To może jednak zrobić różnicę. Kamil nie wyjdzie na trening jutro czy pojutrze. Mamy nadzieję, że stanie się to w ciągu tygodnia. Żeby mógł być brany pod uwagę do gry, musi potrenować z drużyną - oznajmił lekarz reprezentacji.

Oglądaj Wideo: tvn24 Lekarz kadry: Glik będzie gotowy na trzeci mecz

Sytuacja poważna

Urazu więzozrostu obojczykowo-barkowego Glik doznał 4 czerwca w czasie treningu na zgrupowaniu w Arłamowie. Grał w siatkonogę i zdecydował się na przewrotkę.

Już po pierwszych badaniach było jasne, że sytuacja jest poważna. Wydawało się nawet, że konieczna będzie operacja.

Jednak selekcjoner Adam Nawałka powołał go do 23-osobowej kadry i czekał. Na listę rezerwowych wpisał na wszelki wypadek Marcina Kamińskiego.

- Marcin niestety nie pojedzie do Rosji - przyznał we wtorek Jaroszewski.

Tydzień do meczu

Pierwszy mecz turnieju - z Senegalem - Polska rozegra 19 czerwca. W grupie zmierzy się jeszcze z Kolumbią (24 czerwca) i Japonią (28 czerwca).

Po wtorkowym meczu z Litwą następnego dnia Biało-Czerwoni wylecą do swojej bazy w Soczi. Początek mundialu w czwartek. W meczu otwarcia Rosja zmierzy się z Arabią Saudyjską.

Źródło: sport.tvn24.pl Grupy Mistrzostw Świata 2018