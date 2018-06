Trenowali tylko bez jednego. Ostatnie uśmiechy przed meczem prawdy





Sobota będzie bardzo ważna dla 32 piłkarzy, których Adam Nawałka zabrał w Bieszczady. Po południu dojdzie do wewnętrznego meczu, który pozwoli trenerowi wyselekcjonować ostateczną, 23-osobową kadrę na mundial. Skreślonym nie będzie do śmiechu.

Krychowiak bramkarzem, strzelał Szczęsny. Piłka wpadła pod pachą W Arłamowie... czytaj dalej » Grę wewnętrzną zaplanowano na godzinę 17. To nie będzie zwykły test, wszyscy zdają sobie sprawę, jak może być istotny. Walka toczy się o kilka wolnych miejsc w samolocie do Rosji, bo czternastu, może nawet piętnastu zawodników to pewniacy. Ich nietrudno wskazać. Fabiański, Szczęsny, Glik, Pazdan, Krychowiak, Grosicki, Lewandowski, Milik i paru innych mogą spać spokojnie.



Pewne jest też, że w sobotę po południu nikt nie będzie odstawiał nogi. Kto wie, może przydatny okaże się system VAR, bo podczas wewnętrznego sprawdzianu sędzia meczu Szymon Marciniak, jeden z mundialowych arbitrów, będzie mógł korzystać z najnowszej technologii.

Odpadnie bramkarz

Na pewno jednym z przegranych będzie któryś bramkarzy: Bartosz Białkowski lub Łukasz Skorupski. Tego ostatniego jako jedynego zabrakło na sobotnim przedpołudniowym treningu, który w części był otwarty dla mediów.



Skorupski w środę nabawił się kontuzji biodra. Z kolegami trenowali Kamil Glik, Jakub Błaszczykowski, Krzysztof Mączyński, Marcin Kamiński i Dawid Kownacki, którzy w ostatnim czasie leczyli różne dolegliwości.

Selekcjoner nazwiska 23 wybrańców ogłosi w poniedziałek. Przed mundialem Polaków czekają jeszcze dwa mecze towarzyskie - z Chile w Poznaniu 8 czerwca i z Litwą w Warszawie cztery dni później. Następnego dnia kadra odleci do swojej turniejowej bazy w Soczi.

Grupy Mistrzostw Świata 2018

