Czterech z Barcelony, sześciu z Realu. I długa lista nieobecnych





Foto: PAP/EPA | Video: Reuters Hiszpania to jeden z faworytów mundialu

Coraz bliżej do mundialu, stąd kolejni selekcjonerzy odsłaniają ostatnie karty. Ostateczną, 23-osobową kadrę na mistrzostwa ogłosił Julen Lopetegui. Lista powołanych Hiszpanów wygląda imponująco, choć zabrakło na niej wielu głośnych nazwisk.

Trener Lopetegui miał twardy orzech do zgryzienia. Miejsc do zapełnienia było tylko 23, a on gdyby mógł, pewnie wziąłby ze trzy, a nawet dziesiątki wybrańców. Bo Hiszpanie mają z czego wybierać.

Smakiem musieli się obejść: Alvaro Morata, Marcos Alonso (obaj Chelsea), Hector Bellerin (Arsenal), Javi Martinez (Bayern), Sergi Roberto (Barcelona), Juan Mata (Manchester United) czy Vitolo (Atletico Madryt).



OFICIAL 46 millones de ilusiones en sus botas, en sus manos... ¡¡ESTOS SON #NUESTROS23!!



¡RT PARA APOYARNOS! pic.twitter.com/XBx0e4uOcB — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 21 maja 2018





Kolejny mundial Iniesty

Na czwarte mistrzostwa świata jedzie Andres Iniesta, który właśnie na dobre pożegnał się z Barceloną. Zaskakują ledwie cztery powołania z katalońskiego klubu, bądź co bądź mistrza kraju. Więcej reprezentantów dostarczy kadrze Real - sześciu.



Jeśli można doszukiwać się bolączki Hiszpanów, to chyba z obsadą pozycji środkowego napastnika, której powinien być pewny Diego Costa, najbardziej doświadczony z wąskiego grona.



Kadra byłych mistrzów świata i Europy została gruntownie przebudowana. W składzie jest tylko siedmiu zawodników, którzy grali na poprzednim mundialu.



Hiszpania w turnieju, który rozpocznie się 14 czerwca, zagra w grupie B z Portugalią, Marokiem i Iranem.



SKŁAD HISZPANII:

Bramkarze: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao)

Obrońcy: Jordi Alba (Barcelona), Nacho Monreal (Arsenal), Alvaro Odriozola (Real Sociedad), Nacho Fernandez (Real Madryt), Dani Carvajal (Real Madryt), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madryt), Cesar Azpilicueta (Chelsea).

Pomocnicy: Sergio Busquets (Barcelona), Isco (Real Madryt), Thiago Alcantara (Bayern), David Silva (Manchester City), Andres Iniesta (Barcelona), Saul Niguez (Atletico), Koke (Atletico).

Napastnicy: Marco Asensio (Real Madryt), Iago Aspas (Celta Vigo), Diego Costa (Atletico), Rodrigo Moreno (Valencia), Lucas Vazquez (Real Madryt).

Źródło: sport.tvn24.pl Grupy Mistrzostw Świata 2018