Zwycięzca Ligi Mistrzów pomoże rywalom Polaków

Foto: Wikipedia (CC BY SA 3.0)/Ludovic Péron | Video: Shutterstock, Flickr / Jimmy Baikovicius Polacy zagrają drugi mecz na MŚ z Kolumbią

Selekcjoner Kolumbii Jose Pekerman poszerzył swój sztab szkoleniowy. Pomoże mu były podopieczny Esteban Cambiasso, triumfator Ligi Mistrzów z Interem oraz reprezentant Argentyny. Drużyna z Ameryki Południowej będzie rywalem Biało-Czerwonych na mistrzostwach świata.

37-letni Cambiasso w zeszłym roku zakończył karierę w Olympiakosie Pireus. Bardziej znany był z występów w Interze. W Mediolanie spędził dekadę, pięciokrotnie świętując mistrzostwo Włoch oraz zwyciężając w Lidze Mistrzów. Wcześniej był piłkarzem m.in. Realu Madryt.

Bogata kariera

"Co zrobić, aby mieć szanse u Rosjanek?". Federacja zorganizowała kurs, teraz przeprasza Kłopoty... czytaj dalej » Gdzie się nie pojawiał, tam odnosił sukcesy. Dlatego został jednym z najbardziej utytułowanych argentyńskich piłkarzy. W reprezentacji grał przez lata. Był powoływany również przez Pekermana, który zabrał go na mundial w 2006 roku. Obaj zdobyli także mistrzostwo świata do lat 20 w 1997 roku.



Teraz spotkają się ponownie. 68-letni Pekerman zaprosił byłego podopiecznego, który po zakończeniu kariery rozpoczął kurs trenerski we Włoszech, do sztabu szkoleniowego kadry Kolumbii. Federacja oficjalnie jeszcze tego nie potwierdziła, ale na dniach mają zostać podpisane dokumenty w tej sprawie.



Kolumbia będzie drugim rywalem Polaków na rosyjskim mundialu (24 czerwca w Kazaniu). W grupie H są również Senegal oraz Japonia.

MŚ 2018. MECZE W GRUPIE H wtorek, 19 czerwca Kolumbia - Japonia Sarańsk, 14.00 POLSKA - Senegal Moskwa, 17.00 niedziela, 24 czerwca Japonia - Senegal Jekaterynburg, 17.00 POLSKA - Kolumbia Kazań, 20.00 czwartek, 28 czerwca Senegal - Kolumbia Samara, 16.00 Japonia - POLSKA Wołgograd, 16.00