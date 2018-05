Kontuzja bramkarza, czekają na Kubę i Glika. Raport medyczny z kadry





Łukasz Skorupski, który doznał urazu biodra, za kilka dni wróci do treningów. Z kolei Kamil Glik dochodzi do zdrowia po urazie przeciążeniowym ścięgna Achillesa i w piątek powinien wrócić na boisko - poinformował lekarz piłkarskiej reprezentacji Jacek Jaroszewski.

Skorupski kontuzji nabawił się w środę podczas porannego treningu.



- Wieczorem w Krakowie przeszedł badania diagnostyczne łącznie z rezonansem magnetycznym. Wykazały, że nie ma poważniejszych obrażeń, ale są dolegliwości bólowe. Po zabiegach medycznych Łukasz czuje się lepiej. W ciągu jednego, dwóch dni podejmiemy decyzję o jego powrocie do treningów - powiedział Jaroszewski na czwartkowej konferencji prasowej.

Źródło: PAP/Darek Delmanowicz Kadrowicze Nawałki na ostatniej prostej przygotowań

Wracają Glik i Błaszczykowski

W Arłamowie nie trenuje również Glik.



- Kamil przechodził planowe leczenie po urazie przeciążeniowym ścięgna Achillesa. Szybko dochodzi do zdrowia. W czwartek będzie miał indywidualny trening na boisku i w piątek powinien dołączyć do zajęć z zespołem - poinformował lekarz.



"Sama nazwa 'mundial' wywołuje emocje. Musimy nad tym panować" - Sama nazwa... czytaj dalej » Indywidualnie ćwiczył natomiast Jakub Błaszczykowski. Skrzydłowy ma problem z kolanem, ale w piątek również powinien wrócić do treningów z ekipą.



- Po infekcjach do zespołu dołączyli Marcin Kamiński i Dawid Kownacki. Sytuacja zdrowotna pozostałych jest dobra - dodał Jaroszewski.

Dwa sparingi i mundial

W zgrupowaniu bierze udział 32 zawodników, ale 4 czerwca ogłoszona zostanie ostateczna, 23-osobowa kadra na mistrzostwa świata.



Przed mundialem biało-czerwonych czekają jeszcze dwa mecze kontrolne. 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.



Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Wówczas na Łużnikach w Moskwie gospodarz imprezy zmierzy się z Arabią Saudyjską.



Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).

Plan przygotowań Polaków do mundialu Data Wydarzenie 21-26 maja Zgrupowanie regeneracyjne w Juracie 28 maja - 7 czerwca Zgrupowanie w Arłamowie 4 czerwca Ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata 2018 8 czerwca Mecz towarzyski Polska - Chile w Poznaniu 12 czerwca Mecz towarzyski Polska - Litwa w Warszawie 13 czerwca Wylot do bazy w Soczi 19 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Senegal (17.00, Moskwa) 24 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Kolumbia (20.00, Kazań) 28 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Japonia (16.00, Wołgograd)

Źródło: sport.tvn24.pl Grupy Mistrzostw Świata 2018

