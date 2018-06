Decydujące godziny w kadrze. "Dla wielu to był najważniejszy dzień w sportowym życiu"





Polacy czekają na decyzję Nawałki

Przed kadrą Adama Nawałki najważniejsze godziny zgrupowania w Arłamowie. Piłkarze są już po sparingu i - jak przyznał asystent selekcjonera Bogdan Zając - jeszcze w niedzielę zapadną decyzje, co do ostatecznego składu na mundial.

Kadra na turniej zostanie ogłoszona w poniedziałek, około 14.00. Będzie liczyć 23 nazwiska. Nawałka pożegna więc dziewięciu zawodników.

Nawałka patrzył z góry

Jeden gol w Arłamowie. Kadrowicze po wewnętrznym sparingu Piłkarze Adama... czytaj dalej » Z podjęciem ostatecznej decyzji czekać musiał do niedzieli. Właśnie tego dnia odbył się wewnętrzny sparing, który miał rozwiać jego ostatnie wątpliwości.

Na boisku w Arłamowie drużyna Czerwonych pokonała Białych 1:0.

- Jesteśmy zadowoleni. Mecz odbył się bez kontuzji. Trener Nawałka oglądał mecz z góry. Między zespołami dochodziło do roszad. To dla nas dobry materiał, jeśli chodzi o podjęcie decyzji personalnych, ale też mankamenty, które musimy poprawić - przyznał podczas niedzielnej konferencji Zając.

- Było ostro jak w każdym ze spotkań. Zawodnicy podeszli z dużym zaangażowaniem i to było widać. Dla wielu to był najważniejszy dzień w sportowym życiu. Każdy znał stawkę spotkania. W sytuacjach stykowych walka była jednak fair play. Pokazane były żółte kartki, ale wynikające z walki i zaangażowania, a nie ze złośliwości – dodał Zając.

Do późnych godzin

Asystent selekcjonera nie chciał powiedzieć wprost czy dziś, czy w poniedziałek, skreślonym zawodnikom zostaną przekazane decyzje Nawałki.

- Najpierw przeanalizujemy mecz, potem, jak zawsze, do późnych godzin wieczornych będzie trwało spotkanie sztabu. Wtedy zostaną podjęte decyzje. Trener najpierw będzie rozmawiał z zawodnikami indywidualnie, a następnie w grupie - zdradził.

Źródło: PAP/Darek Delmanowicz Nawałka musi skreślić dziewięciu piłkarzy

Skład na Senegal?

Niedzielny mecz był zamknięty dla mediów. Jak podał dziennikarz "Przeglądu Sportowego" Tomasz Włodarczyk, wyjściowe składy wyglądały następująco:

Czerwoni: Łukasz Fabiański – Łukasz Piszczek, Kamil Glik, Thiago Cionek – Jakub Błaszczykowski, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Maciej Rybus - Kamil Grosicki, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik.

Biali: Łukasz Skorupski – Tomasz Kędziora, Marcin Kamiński, Artur Jędrzejczyk – Przemysław Frankowski, Karol Linetty, Krzysztof Mączyński, Rafał Kurzawa – Sławomir Peszko, Kamil Wilczek, Dawid Kownacki.

Według nieoficjalnych informacji, skład zespołu w czerwonych koszulkach może sugerować, że ci piłkarze rozpoczną mecz z Senegalem – pierwszym rywalem Biało-Czerwonych na mundialu w Rosji.

Ostatnie dni

Drużyna zostanie w Arłamowie do 7 czerwca. Potem rozegra dwa sparingi - z Chile (w Poznaniu 8 czerwca) i Litwą (w Warszawie 12 czerwca w Warszawie). Do Rosji wyleci dzień później. Pierwszy mecz 19 czerwca. W grupie jest jeszcze Kolumbia i Japonia.

Szeroka kadra reprezentacji Polski:



Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn)

obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Michał Pazdan (Legia Warszawa)

pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Paweł Dawidowicz (Palermo), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (Górnik Zabrze), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Makuszewski (Lech Poznań), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Sebastian Szymański (Legia Warszawa), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze)

napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Krzysztof Piątek (Cracovia), Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht), Kamil Wilczek (Broendy IF).

Plan przygotowań Polaków do mundialu Data Wydarzenie 21-26 maja Zgrupowanie regeneracyjne w Juracie 28 maja - 7 czerwca Zgrupowanie w Arłamowie 4 czerwca Ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata 2018 8 czerwca Mecz towarzyski Polska - Chile w Poznaniu 12 czerwca Mecz towarzyski Polska - Litwa w Warszawie 13 czerwca Wylot do bazy w Soczi 19 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Senegal (17.00, Moskwa) 24 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Kolumbia (20.00, Kazań) 28 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Japonia (16.00, Wołgograd)

Źródło: sport.tvn24.pl Grupy Mistrzostw Świata 2018