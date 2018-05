"7:1, 7:1". Sfrustrowani kibice wtargnęli na trening reprezentacji





Nie takiego pożegnania spodziewali się piłkarze Brazylii przed wylotem na mistrzostwa świata. Kibice wtargnęli na ich trening, niektórzy gwizdali i obrażali graczy. Interweniować musiała policja.

Brazylijscy kadrowicze trenowali w piątek w Teresopolis, mieście w południowo-wschodniej Brazylii. Dla kibiców to była ostatnia okazja, żeby zobaczyć piłkarzy przed wylotem do Rosji. Setki fanów czekało przed ośrodkiem treningowym, napierając później na bramę wejściową. Niektórzy byli z dziećmi, które musieli podjeść nad głowy, żeby uniknąć zmiażdżenia ich w tłoku.



Początkowo około 200 osób zostało wpuszczonych, ale wielu innych po prostu przedarło się przez bramę. Najbardziej krewkich zatrzymała policja. Nikt nie został ranny.

Później niektórzy fani gwizdali, niektórzy skandowali "7:1, 7:1", nawiązując do upokarzającej porażki w półfinale poprzedniego mundialu z Niemcami.



Kibice wyrazili w ten sposób niezadowolenie z powodu ograniczonego kontaktu z piłkarzami. Reprezentacja przed mistrzostwami świata zawsze rozgrywała u siebie mecz towarzyski. W tym roku drużyna zmieniła plan przygotowań. Owszem, sparing rozegra, ale w Liverpoolu z Chorwacją (3 czerwca). Później formę Canarinhos w Wiedniu sprawdzi Austria.

W poniedziałek kadra wyleci do Londynu, gdzie do 8 czerwca będzie wykuwać mundialową formę. Selekcjoner Tite tłumaczył to potrzebą zapewniania spokoju piłkarzom.



Sam razem z Neymarem oraz Willianem próbował na koniec uspokoić kibiców, pozując do zdjęć oraz rozdając autografy. Neymar, wracający przecież po kontuzji, poświęcił na to kwadrans.



Mistrzostwa świata w Rosji rozpoczną się 14 czerwca. Brazylia w grupie E zmierzy się ze Szwajcarią, Kostaryką i Serbią.

