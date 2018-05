Bramkarze bez rękawic. "Nie ma sensu narzucać sobie ostrego tempa"





»

W Juracie trwa zgrupowanie reprezentacji Polski przed mistrzostwami świata w Rosji. Podczas pierwszego treningu na boisku w pobliskiej Jastarni bramkarze nie założyli nawet rękawic, tylko razem z zawodnikami z pola wzięli udział w różnych gierkach.

- To jest element treningu, abyśmy mogli poprawić grę nogami - powiedział kadrowicz Łukasz Fabiański. - Jesteśmy po sezonie i mamy powoli oraz spokojnie wdrażać się w przygotowania. Nie ma sensu narzucać sobie od razu ostrego tempa. Pozostałe dni obozu w Juracie przepracujemy w podobnym stylu, natomiast w Arłamowie czekają nas już bramkarskie zajęcia na pełnych obrotach – wyjaśnił.

"Nic fajnego"

Kibice wybrali hasło na autokar Polaków Hasło "Polska... czytaj dalej » Miniony sezon ligowy nie był specjalnie udany dla 33-letniego golkipera. Co prawda Polak bronił dobrze, ale jego walijski klub Swansea City został zdegradowany z Premier League.

- To na pewno dla mnie bardzo przykra sytuacja, bo spadek to przecież nic fajnego - przyznał golkiper Łabędzi. - Z tyłu głowy zawsze kołacze myśl, że nigdy do tego nie dojdzie, ale stało się i trzeba sobie z tym poradzić. To był bez wątpienia trudny moment, jednak życie toczy się dalej i należy patrzeć na to, co przed nami. A przed nami mistrzostwa świata, do których trzeba się jak najlepiej przygotować - podsumował Fabiański.

Źródło: PAP/EPA Fabiański w drodze na trening

Nie ma prywatności

Pobytowi reprezentacji na Półwyspie Helskim towarzyszy bardzo duże zainteresowanie kibiców. Sporo osób zgromadziło się wokół boiska w Jastarni, gdzie trenują kadrowicze. Fabiański nie mógł także spokojnie wyjść z hotelu, by pozwiedzać okolicę.



Wielkie oczy prezydenta. Tak zareagował na żart Kuby W środę... czytaj dalej » - Takie wypady w Juracie bardzo szybko się kończą - przyznaje "Fabian". - Próbowałem wyjść na spacer, ale nie udało się, bo co chwila byłem proszony o autograf i wspólne zdjęcie. Byliśmy jednak świadomi, że tak to będzie wyglądało i nam to nie przeszkadza. Jesteśmy na to przygotowani. Jest boom na piłkę, także w reprezentacyjnym wydaniu, do czego przyczyniły się przecież nasze wyniki. I to naturalne, że przed samymi mistrzostwami to zainteresowanie dodatkowo wzrasta – skomentował.

32-osobowa kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Rosji:



Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn);

obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Michał Pazdan (Legia Warszawa);

pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Paweł Dawidowicz (Palermo), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Sebastian Szymański (Legia Warszawa), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze);

napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht), Kamil Wilczek (Broendy IF).