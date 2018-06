Walczą o miejsce w kadrze. "Wszystko odbędzie się w uczciwej, twardej rywalizacji"

Foto: Darek Delmanowicz / PAP Video: tvn24

"Analizujemy Senegal. Koulibaly? Świetny piłkarz"

1.06 | - Kalidou Koulibaly z Napoli to świetny piłkarz, ma warunki fizyczne, szybkość i siłę. Moim zdaniem to jeden z najlepszych obrońców na świecie. Ciężko u niego znaleźć słabe strony. Cały Senegal to wymagająca drużyna. Wszyscy są świetnie przygotowani fizycznie - powiedział napastnik reprezentacji Polski Arkadiusz Milik na piątkowej konferencji prasowej w Arłamowie.

