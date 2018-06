Milik: nie pytajcie mnie już o kolana





»

Arkadiusz Milik widzi różnicę w swoim przygotowaniu do Euro 2016, a obecną sytuacją. Po kontuzji kolana cały czas musi pracować nad optymalną formą. - Zobaczymy, ile mi się uda wytrenować w tym okresie w Arłamowie. Praca pomoże mi zbliżyć się do optymalnej formy - ocenił piłkarz Napoli.

Milik i Maciej Rybus spotkali się w piątek z dziennikarzami na konferencji prasowej. Większość pytań dotyczyła aktualnej formy piłkarza Napoli, który przez większość sezonu zmagał się z kontuzją zerwania więzadła w prawym kolanie. Blisko rok wcześniej miał ten sam kłopot w lewej nodze.

- Kontuzje są częścią sportu - powiedział Milik. - To co było, zostawiam już za sobą. Nie myślę o tym, staram się skupić na boisku, na udoskonalaniu umiejętności i wzmacnianiu mięśni na siłowni. Najgorsze już za mną. Mam nadzieję, że teraz zdrowie będzie już dopisywać - stwierdził.

"Treningami nie da się odrobić"

Dobre wiadomości w sprawie urazów Błaszczykowskiego i Glika Kuba... czytaj dalej » Dziennikarze dopytywali jednak czy piłkarz czuje różnicę w swoim przygotowaniu przed Euro 2016, a obecnym.

- Jest różnica, bo wtedy wszystkie mecze grałem praktycznie od początku do końca. Byłem cały sezon w rytmie meczowym. Jednak treningami nie da się tego odrobić. Teraz jest natomiast o wiele lepiej, niż po pierwszej kontuzji. Moja rehabilitacja była dłuższa i więcej czasu spędziłem na indywidualnej pracy. Jestem dobrze przygotowany, czuje się dobrze i wszystko zależy od trenera - zapewnił.

Kilka dni temu trener Adam Nawałka stwierdził, że Milik nie jest jeszcze gotowany na grę przez cały mecz...

- Po sezonie też czułem, że nie jestem gotowy na 90 minut - przyznał napastnik Napoli. - W Juracie odpocząłem, bo miałem chwilę wolnego. Teraz mamy cięższe treningi, by być przygotowanym do turnieju. Nie wiem na ile to wystarczy, ale mam nadzieję, że będę gotowy. Zobaczymy ile mi się uda wytrenować w tym okresie. Ciężka praca na pewno pomoże mi zbliżyć się do optymalnej formy - ocenił.

- Generalnie czuję się dobrze. Mam nadzieję, że wzmocniłem się na tyle na rehabilitacji, by te kontuzje już się nie powtarzały. Czuję się naprawdę świetnie i nie pytajcie mnie już o kolana - zakończył Milik.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Analizujemy Senegal. Koulibaly? Świetny piłkarz"

"Senegalczycy mieli ciężkie nogi"

Milik i Rybus analizowali też grę reprezentacji Senegalu, która jest naszym pierwszym rywalem podczas mistrzostw świata (19 czerwca). W czwartek piłkarze z Afryki w meczu towarzyskim zaledwie zremisowali bezbramkowo z Luksemburgiem.

- Fragmentami oglądaliśmy to spotkanie - przyznał Maciej Rybus. - Analizujemy ten zespół. Kilku ich zawodników w czwartek nie grało. Senegalczycy trochę mieli ciężkie nogi na tym etapie przygotowań i na pewno ten mecz nie obrazuje jakości i siły Senegalu - zapewnił.

Milik chwalił swojego kolegę z Napoli - Kalidou Koulibaly'ego.

- To świetny piłkarz, ma warunki fizyczne, szybkość i siłę. Moim zdaniem to jeden z najlepszych obrońców na świecie. Ciężko u niego znaleźć słabe strony. Cały Senegal to wymagająca drużyna. Wszyscy są świetnie przygotowani fizycznie - ocenił 24-letni napastnik.

Oglądaj Wideo: tvn24 Rybus: Nie zapomniałem, jak się gra na skrzydle

Dwa sparingi i mundial

W zgrupowaniu w Arłamowie bierze udział 32 zawodników, ale 4 czerwca zostanie ogłoszona ostateczna, 23-osobowa kadra na mistrzostwa świata.



Przed mundialem Biało-Czerwonych czekają jeszcze dwa sparingi. 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi. Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Wówczas na Łużnikach w Moskwie gospodarz imprezy zmierzy się z Arabią Saudyjską.



Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).

Plan przygotowań Polaków do mundialu Data Wydarzenie 21-26 maja Zgrupowanie regeneracyjne w Juracie 28 maja - 7 czerwca Zgrupowanie w Arłamowie 4 czerwca Ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata 2018 8 czerwca Mecz towarzyski Polska - Chile w Poznaniu 12 czerwca Mecz towarzyski Polska - Litwa w Warszawie 13 czerwca Wylot do bazy w Soczi 19 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Senegal (17.00, Moskwa) 24 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Kolumbia (20.00, Kazań) 28 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Japonia (16.00, Wołgograd)

Źródło: sport.tvn24.pl Grupy Mistrzostw Świata 2018

Sonda zamknij Czy Polska wyjdzie z grupy mistrzostw świata? Tak Nie Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Czy Polska wyjdzie z grupy mistrzostw świata? Wyniki głosowania 69% Tak 69% 31% Nie 31% Oddanych głosów: 13914 zobacz wyniki