"Co zrobić, aby mieć szanse u Rosjanek?". Federacja zorganizowała kurs, teraz przeprasza

Video: Joanna Stempień / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Poradnik dla planujących wyjazd na rosyjski mundial

Piłkarskie emocje sięgały zenitu już dwa lata temu, gdy nasi, jak burza szli przez Mistrzostwa Europy. Trudno sobie więc wyobrazić, jak bardzo będziemy przeżywać ich występy na mundialu. W ostatni piątek poznaliśmy 35-osobową kadrę. 5 czerwca Adam Nawałka ogłosi ostateczny, 23-osobowy skład naszej reprezentacji. Wielkie odliczanie do rosyjskiego mundialu można zacząć, bo został do niego dokładnie już tylko miesiąc. A my mamy poradnik dla kibiców wybierających się do Rosji. Materiał Faktów o Świecie TVN24 BiS.

