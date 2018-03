Życiowa forma nie wystarczyła. Miejsca na podium nie ma





Kulomiotka Paulina Guba zapowiadała, że jest w życiowej formie. Sama się zastanawiała, czy to wystarczy, by w Birmingham stanąć na podium halowych mistrzostw świata. Nie wystarczyło, wynik 18,54 m dał piąte miejsce.

Pewniak Kszczot. Łzy Swobody Adam Kszczot... czytaj dalej » Guba liczyła na przekroczenie granicy 19 m, dlaczego nie. Twierdziła, że to możliwe, bo poprawiła się i technicznie, i siłowo, a do tego przykłada się do zajęć motorycznych. Stąd nie incydentalne, a regularne próby poza 18 m.

Przyznała, że dorosła do dużych wyników. Do tej pory medale na arenie międzynarodowej zgarnęła jedynie na dwóch Uniwersjadach.

Nie potrafiła wrócić

Blisko 27-letnia Polka mocno rozpoczęła konkurs w Birmingham, od próby na 18,53 m. A jej rekord życiowy - z lutego - wynosi 18,77.



W pierwszej kolejce dalej pchnęła tylko Jamajka Danniel Thomas-Dodd - 18,92. Była bardzo dobrze.



W drugiej serii Chinka Yang Gao uzyskała 18,77. Walka się rozkręcała, potrzebna była najwyższa dyspozycja. Guba odpowiedziała znakomicie, pod 19 m, niestety, nadepnęła na próg koła, więc sędzia podniósł czerwoną chorągiewkę. Ale pokazała, na co ją stać, że będzie się liczyć.



Druga z Chinek - Lijiao Gong - huknęła 18,98 i to ona została liderką, wyrzucając Polkę poza strefę medalową. Niestety, Guba spadła i na piąte miejsce, po próbie Węgierki Anity Marton na 19,48. A potem na podium nie potrafiła już wrócić. Poprawiła się jeszcze na 18,54, jest piąta. Złoto dla Marton, która na koniec uzyskała 19,62.

