Kula jak młot. Znów dominacja Polaków w Berlinie





Jeżeli rywale myśleli, ze są w stanie podskoczyć Michałowi Haratykowi, już po drugiej serii konkursu finałowego w pchnięciu kulą musieli te szalone myśli porzucić. Zbliżył się do niego jedynie młody i gniewny Konrad Bukowiecki. Złoto i srebro berlińskich mistrzostw Europy dla Polski, jak wcześniej w męskim rzucie młotem.

Karierę 26-letni Haratyk robi w tempie może nie błyskawicznym, ale na pewno szybkim. Jeszcze dwa sezony temu jego rekord życiowy wynosił 21 m z ogonkiem. Trudno uwierzyć, że finansowo pomagała mu wtedy babcia, osoba ważna w karierze Michała. To pani Auerelia wypchnęła chłopaka kiedyś na trening, by zajął się tą lekkoatletyką, jak jego starszy brat Łukasz. A potem pomagała finansowo obydwu wnukom, bo w Królowej Sportu na tym niskim poziomie pieniędzy nie ma.



Teraz Michał szczyci się wynikiem 22,08, ustanowionym w czerwcu na stadionie w Ostrawie. Pchnął dalej od swego wielkiego poprzednika, dwukrotnego mistrza olimpijskiego Tomasza Majewskiego.



Bukowiecki - trenowany przez tatę, pana Ireneusza, byłego wieloboistę - jest znacznie młodszy, lat liczy sobie zaledwie 21. Talent ma gigantyczny, rekord życiowy - z hali - równe 22 m. Problemem jest stabilizacja. Brak zimnej krwi. Bywa, że przegrywa sam ze sobą.



Do wtorku uzyskał w tym sezonie skromne - biorąc pod uwagę jego możliwości, ambicje i zapowiedzi - 21,06. A i tak brawurowo oświadczył, że do Berlina wybiera się po złoto. A co!

Wielki sukces Michała Haratyka

"Odpalił szatana"

Zaczynając konkurs panowie wiedzieli już, że ich koledzy młociarze kilkanaście minut wcześniej sięgnęli po złoto - Wojciech Nowicki - i srebro - Paweł Fajdek. Haratyk bitwę o swój medal rozpoczął od 20.94. Przyzwoicie. Bukowiecki od 20.01. David Storl, Niemiec, startujący u siebie i na całego przez rodaków dopingowany, huknął 21.41.



Nic to, w próbie drugiej Haratyk "odpalił szatana", jak takie wyczyny nazywa mistrz Majewski. 21,72! Odpowiedź Bukowieckiego? Wyborna, znakomita, imponująca. 21,66. Młodzieżowy rekord kraju, rekord życiowy na stadionie.

Uważać trzeba było na Storla. Doświadczonego, niebezpiecznego. A ten palił próby, wypadał z koła. Ma brąz. Nikt Polakom nie zagroził. Nikt im nie wyrwał sukcesu.

Źródło: PAP/EPA Konrad Bukowiecki ma się z czego cieszyć