Dawał agentom antydopingowym na paliwo i herbatę. Aż wpadł





Foto: Erik van Leeuwen wikipedia | Video: Erik van Leeuwen wikipedia, Ian Robertson CC BY 2.0 Kiprop zamierza walczyć o oczyszczenie swojego imienia

Asbel Kiprop płacił antydopingowym agentom, bo myślał, że potrzebują pieniędzy na paliwo lub herbatę. Kiedy badanie dało wynik pozytywny oświadczył, że to ich zemsta za zbyt skromny przelew.

Apelacja odrzucona. Bolt nie odzyska złota Jamajczyk Usain... czytaj dalej » Kenijczyk w biegu na dystansie 1500 ma złoto olimpijskie i trzy tytuły mistrza świata. Mocarz i tyle. Na dopingu wpadł 27 listopada 2017 roku, kiedy przebywał w Iten.



Od razu zapowiedział, że zrobi wszystko, by udowodnić swoją niewinność.

Dopingowicze powinni trafiać za kraty

Kulisy afery, ujawnione przez samego Kipropa, są zadziwiające. O wizycie agentów został przez nich uprzedzony dzień wcześniej, co jest złamaniem przepisów. Dodał, że nie widział w tym nic nagannego, skoro zdarzało się to już wcześniej. Kiedy odbierali od niego próbkę z moczem, jeden z nich poprosił o pieniądze. Kiprop poszedł do łazienki po pozostawiony tam telefon, by dokonać internetowego przelewu.



- Byłem absolutnie pewien, że jak zawsze jestem czysty. Nigdy nie brałem dopingu, należę do jego wielkich przeciwników - zapewnia. Wcześniej mówił, że dopingowicze powinni trafiać za kraty.



- Prawda wyjdzie na jaw. Nie zhańbiłem lekkoatletyki. Nie zhańbiłem sportu. Nie zhańbiłem mojej rodziny i ludzi, dzięki którym tyle osiągnąłem - przekonuje.