Wyspa nagrodą dla zwycięzcy konkursu. Pod jednym warunkiem





Foto: Pixathlon/REPORTER | Video: Erik van Leeuwen CC BY-SA 4.0, facebook.com, Pixathlon/REPORTER Rekordzistą mityngu jest Thomas Roehler

Główną nagrodą tegorocznego mityngu lekkoatletycznego Paavo Nurmi Games - 5 czerwca w Turku - będzie wyspa. Otrzyma ją zwycięzca konkursu rzutu oszczepem pod warunkiem, że uzyska wynik lepszy od rekordu Finlandii, wynoszącego 93,07 m.

Mityng rozgrywany od 1957 roku posiada status najważniejszej imprezy sportowej w Finlandii.



- Staramy się i mamy nadzieję w najbliższym czasie dołączyć do cyklu Diamentowej Ligi. W tym roku chcemy mieć na miejscu najlepszych oszczepników świata i stąd taka nagroda - oznajmił dyrektor zawodów Jari Salonen na antenie telewizji YLE.

Lista faworytów

Podkreślił, że właścicielem wyspy zlokalizowanej w archipelagu Turku nie musi zostać Fin i organizatorzy zapewnią pełną obsługę prawną przy przekazaniu własności gruntu.



- Może nim zostać każdy, a naszej liście faworytów znajduje się dwóch Niemców, którzy w ubiegłym sezonie uzyskali rezultaty lepsze od rekordu Finlandii. Johannes Vetter rzucił na odległość 94,44 m, a Thomas Roehler 93,90 - powiedział Salonen.



Roehler jest rekordzistą mityngu, na którym przed dwoma laty uzyskał wynik 91,28 m.



Urodzony w Turku biegacz średnio i długodystansowy Paavo Nurmi (1897-1973) do dzisiaj uznawany jest za jednego z największych sportowców Finlandii. Zdobył dziewięć złotych medali olimpijskich i trzy srebrne.