Wysłuchał "Wojenko, wojenko" i pobiegł. Bohater z ostatniej zmiany sztafety





To on pędził do mety na ostatniej zmianie, to on dopadł i jak chciał wyprzedził na finiszu Amerykanina. Jakub Krzewina wespół z kolegami ze sztafety 4 x 400 m sięgnęli w Birmingham po halowe mistrzostwo świata, bijąc przy tym nie tylko konkurentów, ale i rekord globu. - Na treningach i przed zawodami słucham czasami pieśni patriotycznych, taki mam sposób na mobilizację. Najważniejsze, że pomaga - mówi w rozmowie ze sport.tvn24.pl 29-letni lekkoatleta.

Karol Zalewski, Rafał Omelko, Łukasz Krawczuk, Jakub Krzewina - bohaterowie biegli w tej kolejności. Zszokowali wszystkich, siebie też. Absolutnie nikt nie liczył na sukces takich rozmiarów - wynikiem 3.01,77 min o 0,33 s poprawili osiągnięcie ekipy USA z roku 2014.

Niedowierzanie, łzy, euforia - po tym historycznym biegu mieszało się wszystko.

Rafał Kazimierczak: O rany, wczesną porę wybrałeś na wywiad, 7.30 wybiła. Nie możesz spać jako mistrz świata?

Jakub Krzewina: Spać to ja mogę, ale później nie będę miał czasu, zaraz jadę na kolejne spotkanie. Wczoraj jak telefon zaczął dzwonić rano, to skończył późnym wieczorem. Szaleństwo.

Sam tego chciałeś. Wasz rekord to coś zjawiskowego w polskim sporcie, a twój finisz trafi do historii.

Euforia była taka, że niewiele pamiętam z tego, co działo się na mecie, bo sam bieg pamiętam w miarę dobrze. Obejrzałem powtórki w telewizji i dzięki nim trochę sobie przypomniałem.



Nie mieliście pojęcia, że padł rekord świata?

Nic a nic. Na tych powtórkach widać, że nikt z nas nie patrzy na zegar. Po co, skoro wygraliśmy, była radość, a o rekordzie nikt nie myślał. Pierwszy zorientował się Łukasz. Żaden z nas nie mógł w to uwierzyć. Gdzie, jak, jak rekord?

Źródło: PAP/EPA Jakub Krzewina biegł na ostatniej zmianie



Odbierając pałeczkę od Łukasza, miałeś dobre pięć metrów straty do Vernona Norwooda, po pierwszym okrążeniu prawie 10. Wierzyłeś, że go dopadniesz?

Na początku myślałem o tym, by uciec tym, którzy mnie gonili. A w złoto uwierzyłem, kiedy do Amerykanina zacząłem się zbliżać. Poczułem, że dam radę go pokonać i… Nie wiem, jakieś moce we mnie wstąpiły. Wcześniej w ogóle nie gadaliśmy, że możemy to wygrać, nastawialiśmy się na srebro.



Na mecie Norwood długo nie mógł dojść do siebie, pewnie nie dawał wiary w to, że z tobą przegrał.

Ale z Amerykanów tylko on do nas podszedł i nam pogratulował. To samo, znowu jako jedyny, zrobił po dekoracji.

Łezka popłynęła?

Była, od razu tam, w hali, nie ma czego się wstydzić. Potem blisko łez było też na podium.



A wyglądasz tak groźnie, sporo masz tych tatuaży, na łydce "Bóg, Honor, Ojczyzna", "Chwała Wielkiej Polsce", jest i szczerbiec.



Na klatce piersiowej jeszcze "Śmierć wrogom ojczyzny". Oddają to, co czuję, kiedy walczę w biało-czerwonych barwach, nic nie jest na pokaz. Od zawsze interesuję się historią, zwłaszcza II wojny światowej, te tematy są dla mnie bardzo ważne. Start z orzełkiem na piersi jest dla mnie absolutnie wyjątkowy, za każdym razem. Wiem, że biegnę nie dla siebie, a dla całego kraju. Uwielbiam to, niesamowite są te chwile.



To prawda, że na treningach słuchasz czasami pieśni patriotycznych?

Jasne, "My, Pierwsza Brygada", "Czerwone maki na Monte Casino", różnie. Trener powiedział kiedyś, że wreszcie jakaś porządna muzyka.



Ciekawe, czego słuchałeś w Birmingham?

Przed finałem "Wojenko, wojenko". Taki mam sposób na mobilizację i tyle. Najważniejsze, że pomaga.

Źródło: PAP/EPA Szok i niedowierzanie, Polacy rekordzistami świata



Mówisz o sobie, że jesteś chłopakiem z blokowiska, że bliżej było ci do problemów niż do sportu.



I wielu z moich kumpli w te problemy wpadło. Ja na szczęście dosyć szybko postawiłem na sport, najpierw na piłkę nożną w Gople Kruszwica, potem na lekkoatletykę. Na zawodach szkolnych wygrałem bieg na 300 m i pan Andrzej Luzak zaczął mnie nawiać do treningów. Nie chciałem, długo się broniłem, aż na jakieś zajęcia poszedłem, trochę na odczepnego. I już zostałem, najpierw ćwiczyłem raz w tygodniu, potem coraz częściej.



Piłką cały czas interesujesz się bardzo, nie minęła ta miłość.



Jestem kibicem Lecha, takim z trybun, z Kotła. Mieszkam niedaleko stadionu, kiedy mam czas, meczu nie opuszczam.



A to prawda, że do Poznania przeprowadziłeś się ze względu na Lecha?



Jakieś znaczenie miało to na pewno. Ale tych powodów było więcej - z Poznania jest w miarę blisko do Kruszwicy, w Poznaniu studiowała moja dziewczyna, tam mieszkają nasi przyjaciele. Same plusy. W ogóle postawiłem na zmiany, bo zmieniłem też trenera - na Marka Rożeja.

Lekkoatleci wrócili do Polski

Właśnie, dlaczego nie pracujesz już z Józefem Lisowskim, wielką postacią w twojej specjalności?



Rożnica charakterów, tak to określę. Gdyby nie ta zmiana i nie nowe bodźce treningowe, nie byłoby tego sukcesu. W ogóle nie startowałbym w Birmingham.



Rekord Polski w sztafecie, ten na stadionie, od 20 lat wynosi 2.58,00. Dacie sobie z nim radę?



Od niedzieli każdy z nas wie, że to wynik do ugryzienia. Skoro pobiliśmy rekord świata, to teraz możliwe jest wszystko.

Źródło: PAP/EPA Rekord świata jest nasz!