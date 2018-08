Młociarze już po dekoracji. "Zrobię trenerce odlew medalu. Jak będzie grzeczna"

Lekkoatleci gotowi do walki w Berlinie

06.08.2018 | Młociarze Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek oraz kulomiot Michał Haratyk nie mieli problemów z przejściem eliminacji w swoich konkurencjach i we wtorek powalczą o medale lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Berlinie.

Polscy faworyci w finałach ME

07.08 | Chód sportowy na 50 kilometrów to pierwsza konkurencja, w której wyłoniono medalistów podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy 2018 w Berlinie. Najlepszy z Polaków Rafał Augustyn zajął szóste miejsce.

07.08 | Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek walczyli o medale ME.

Finał rzutu młotem ME dla Polaków

8.08 | - W środę do boju na 1500 metrów rusza Marcin Lewandowski, medalu możemy się spodziewać po Paulinie Gubie w pchnięciu kulą. Mamy wielką Anitę Włodarczyk w rzucie młotem czy sztafety. Właściwie każdy dzień będzie przynosił medalowe szanse - skomentował Robert Korzeniowski, wybitny lekkoatleta i ekspert Eurosportu.

8.08 | - Nie ma takiego medalu, który ucieszyłby mnie bardziej. Każdy jest polski, każdy zdobyty po fantastycznej walce - skomentował Robert Korzeniowski, wybitny lekkoatleta i ekspert Eurosportu, po zdobyciu przez Biało-Czerwonych we wtorek czterech medali na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Berlinie.

Wojciech Nowicki odebrał złoto mistrzostw Europy, Paweł Fajdek srebro. Z młociarzami i ich trenerkami - Malwiną Sobierajską-Wojtulewicz oraz Jolantą Kumor - rozmawiał w Berlinie reporter TVN24, którym został czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski. Humory dopisywały wszystkim. - To nasz pierwszy taki krążek, więc jestem megaszczęśliwa - mówiła Sobierajska-Wojtulewicz. Jej zawodnik oświadczył, że medal zabiera do domu. Jako pamiątkę. - Dla trenerki zrobię odlew, jeżeli będzie grzeczna - zapowiedział. Kumor od Fajdka dostała kwiaty. Na pytanie, czy przynosi je codziennie po zajęciach, wybuchnęła śmiechem. - To drugi albo trzeci raz, nie wiem, nie liczę - oznajmiła.