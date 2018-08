Włodarczyk wróciła do domu. Tam zaczęła karierę na speedrowerze





»

Mistrzyni wróciła w rodzinne strony, powitana przez krajan po królewsku. Było "Sto lat", były kwiaty, były gratulacje. - Ta wizyta będzie krótka, ale po sezonie na pewno zagoszczę tu na kilka dni - mówiła Anita Włodarczyk.

"Ten sukces nie spadł na nas jak grom z jasnego nieba" Starsi koledzy... czytaj dalej » Urodziła się w Rawiczu i z Berlina, gdzie w niedzielę sięgnęła po czwarte już złoto mistrzostw Europy w rzucie młotem, ruszyła prosto tam. Wizyta zaplanowana została tylko na dwie godziny, potem Włodarczyk czeka podróż do Warszawy, gdzie mieszka i trenuje.

Rywalizowała tylko z chłopakami

To tu, w Rawiczu, zaczęła uprawiać sport, w latach 90-tych. Uwaga - w specjalności znanej jako speedrower. Odważną była dziewczyną, bo jedyną w całym kraju, która postawiła na tę dyscyplinę. - Rywalizowałam tylko z chłopakami - wspomina Włodarczyk.



Speedrower to wyścigi na rowerach bez hamulców, po torach zbliżonych do tych żużlowych. W roku 1998 odniosła największy sukces - na rozegranych w Anglii mistrzostwach Europy juniorów zdobyła, jadąc oczywiście w męskiej drużynie, złoty medal. Miała zaledwie 13 lat, a jej koledzy i rywale 17 lub więcej.



Na pamiątkę po speedrowerze pod skórą na łokciach i kolanach zostały jej resztki żużla. - Nie żałuję, że startowałam w tej dziwnej dyscyplinie, bo dzięki wyścigom nabrałam ogromnej siły w nogach, a w rzucie młotem to bardzo ważne - podkreśla.

Źródło: PAP/Aleksander Koźmiński Anitę Włodarczyk witał tłum kibiców

Potem, po przenosinach do Poznania, przyszedł czas na lekkoatletykę. I sukces za sukcesem. Poza tymi z mistrzostw Europy w dorobku ma dwa złota olimpijskie i trzy mistrzostw świata. Plus niewiarygodny rekord świata, wynoszący 82,98 m. - Po każdych wielkich zawodach staram się tu przyjechać, choć na chwilę - opowiadała Włodarczyk w Rawiczu, otoczona tłumem kibiców.



Przyznała, że z niedzieli na poniedziałek spała tylko przez godzinę, już w autokarze, na jej cześć w złotym kolorze i z jej podobizną. - Wiedziałam, że coś się szykuje, ale czegoś takiego się nie spodziewałam. Jak zobaczyłam wczoraj ten autokar, to nie mogłam uwierzyć własnym oczom. W podróż ruszyliśmy o 3 nad ranem. Było wesoło, grzecznie świętowaliśmy, bardzo wszystkim dziękuję za tak fajne powitanie - mówiła mistrzyni.

Źródło: PAP/EPA Anita Włodarczyk wyprzedza rywalki o kilka długości