Włodarczyk: wierzę w rekord świata





»

Anita Włodarczyk celuje w Berlinie w czwarte kolejne mistrzostwo Europy. Każde inne rozstrzygnięcie niż jej zwycięstwo byłoby sensacją, a sama Polka czuje się bardzo pewna siebie. - Wierzę w rekord świata - przyznała po piątkowych eliminacjach.

Stadion Olimpijski to dla Włodarczyk miejsce szczęśliwe. To tu zdobyła swój pierwszy z bogatej już kolekcji złotych medali.

Pamięta tamten konkurs

Włodarczyk się zdenerwowała i wygrała eliminacje Popisowe... czytaj dalej » - Rzucałyśmy w tym samym kole, co w 2009 roku na mistrzostwach świata. Ta sama jest też bieżnia. Przypomniałam sobie nawet moment skręcenia na niej stopy. Jestem taką osobą, która wraca do wspomnień. Mam ogromne doświadczenie, które owocuje. To, że jestem na topie przez dziesięć lat wynika z ciężkiej pracy. W moim przypadku najważniejsze jest zdrowie. W finale wszystkie zawodniczki pójdą na całość - powiedziała po eliminacjach, w których uzyskała 75,10 m i nie dała szans rywalkom.

Celuje w rekord

Zresztą nie tylko Włodarczyk zaimponowała w piątkowych kwalifikacjach. W finale będzie miała silne wsparcie Malwiny Kopron i Joanny Fiodorow.

- Realne jest to, żeby trzy Polki stanęły na podium. Rok temu w mistrzostwach świata byłyśmy na nim dwie. Nie mam jeszcze taktyki na finał. Wierzę w rekord świata, co pokazały ostatnie starty i zgrupowanie. Wszystko musi się jednak skumulować w jednym momencie, żeby się to udało - przyznała 33-latka.

Obecnie należący do Włodarczyk rekord świata wynosi 82,98 m. Przerzucenie tej odległości będzie trudne, nawet bardzo. Ale nie niemożliwe, już raz przecież Polka na tym stadionie biła najlepsze osiągnięcie w historii. Wtedy, dziewięć lat temu, kiedy pierwszy raz zostawała mistrzynią świata.

Źródło: Fakty TVN Dokonania sportowe Anity Włodarczyk są ogromne