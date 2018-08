Włodarczyk znów cieszy się ze złota. Olimpijski tytuł po sześciu latach

Lewandowski: to, co zrobiliśmy jako reprszentacja to kosmos

Foto: PAP/Aleksander Koźmiński Video: tvn24

Lewandowski: to, co zrobiliśmy jako reprszentacja to kosmos

To, co zrobiliśmy jako cała reprezentacja, jako drużyna, to kosmos - przyznał Marcin Lewandowski, który na niezwykle udanych dla Polaków lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Berlinie sięgnął po srebro w biegu na 1500 metrów. - Medal na tym nowym dla mnie dystansie jest moim małym, wielkim sukcesem - dodał po powrocie do kraju zawodnik.

»