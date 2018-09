Legenda biegów zapowiada rewanż za igrzyska. "Ponad 20 lat, a ja cały czas o tym myślę"





Szykuje się lekkoatletyczny hit z udziałem Wilsona Kipketera. Legenda biegu na 800 metrów, która w 1996 roku nie została dopuszczona do startu w igrzyskach olimpijskich w Atlancie z powodu kłopotów z obywatelstwem, po 22 latach wzywa na pojedynek złotego medalistę, Norwega Vebjoerna Rodala.

Mieszkający od 1990 roku w Danii Kenijczyk, trenujący pod opieką Sławomira Nowaka, zdobył na tym dystansie mistrzostwo świata w 1995, 1997 i 1999 roku. Bieg z Rodalem odbędzie się 13 czerwca, podczas mityngu Diamentowej Ligi "Bislett Games" w Oslo, co potwierdzili obaj biegacze.

- Byłem wtedy u szczytu formy i gdybym się pojawił się na starcie, to nie wiadomo jakby ten bieg się zakończył. Minęło już ponad 20 lat, a ja cały czas o tym myślę. Jesteśmy przyjaciółmi i dlatego chciałbym, abyśmy spotkali się po latach jeszcze raz na bieżni - powiedział 45-letni Kipeketer w wywiadzie dla norweskiego dziennika "Aftenposten".



46-letni Rodal szybko odpowiedział na wyzwanie. - Pojedynek po latach z Wilsonem i start w przyszłym roku jak najbardziej mnie interesuje i chyba wszystkich norweskich miłośników tej dyscypliny, więc jestem gotowy.

"Dla dobra kraju"

Bioinżynier rekordzistą świata. Trzeci zawodnik poza magiczną granicą Francuski... czytaj dalej » Kipketer Danię reprezentował już od 1995 roku m.in. na MŚ, lecz nie został dopuszczony do startu w Atlancie z powodu odmowy przyspieszenia duńskiego obywatelstwa. Działacze bezskutecznie naciskali na duński urząd imigracyjny, aby "największa nadzieja na złoty medal" otrzymała duński paszport na czas, pomimo niezbyt długiego pobytu w Danii.

Powoływali się na przypadek rosyjskiej biegaczki na 100 metrów przez płotki Ludmiły Narożilenko-Enguist, której Szwecja przyznała obywatelstwo w trybie ekspresowym, na miesiąc przed olimpiadą i po zaledwie niecałym roku pobytu, traktując to jako "nadzwyczajny przypadek dla dobra kraju".



W efekcie, jak do dzisiaj przypominają duński media, "rosyjska Szwedka zdobyła w Atlancie złoty medal, a uparta biurokratyczna Dania na własne życzenie go straciła".



W przypadku Kipketera duński urząd stwierdził, że nie może robić żadnych wyjątków, a biegacz nie chciał z kolei startować w barwach Kenii. Jedyną możliwością była zgoda Kenii na reprezentowanie przez niego Danii, lecz działacze afrykańskiego kraju odmówili. W efekcie międzynarodowy komitet olimpijski nie dopuścił biegacza do startu. Duńskie obywatelstwo otrzymał, zgodnie z procedurami, dopiero w grudniu 1997 roku.

Złoto w Atenach

Kipketer wystartował na kolejnej olimpiadzie, gdzie zdobył srebrny medal i zakończył karierę po zdobyciu brązowego na igrzyskach w 2004 roku.



Po latach pobytu w Monako i pracy dla międzynarodowej federacji lekkoatletycznej przed dwoma laty powrócił do Kopenhagi. Jest przedstawicielem na Skandynawię jednego ze światowych producentów sprzętu sportowego.