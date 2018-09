Wielki skok Liska. Drugi z Polaków wycofał się w ostatniej chwili





Piotr Lisek wynikiem 5,90 m wygrał silnie obsadzony konkurs skoku o tyczce w Akwizgranie. Polak w obecności 5000 kibiców wyprzedził ubiegłorocznego mistrza świata Amerykanina Sama Kendricksa - 5,70.

Polakowi w osiągnięciu tak dobrego wyniku nie przeszkodził lekki deszcz.

Uraz ścięgna Achillesa

Potem Lisek atakował jeszcze 5,95, tym razem bez sukcesu.



1 sierpnia w Wittenberdze pokonał 5,94, co jest jego najlepszym wynikiem w sezonie letnim. Od lutego 2017 należy do elitarnego grona tyczkarzy, którzy rozprawili się z wysokością 6 m. Dokładnie tyle zaliczył w hali w Poczdamie. Jest to absolutny rekord Polski.



W Akwizgranie startować miał również Paweł Wojciechowski, ale zrezygnował krótko przed rozpoczęciem konkursu, narzekając na uraz ścięgna Achillesa.